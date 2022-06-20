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Траты Нацфонда на 200 млрд тенге превысили поступления – глава Счетного комитета

Траты Нацфонда на 200 млрд тенге превысили поступления, Наталья Годунова Фото: Zakon.kz
Председатель Счетного комитета Наталья Годунова на совместном заседании палат Парламента РК заявила, что в 2021 году из Национального фонда потратили 4,5 трлн тенге, тогда как поступления составили 4,3 трлн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

Наталья Годунова напомнила, что Нацфонд был создан с целью сбережения финансовых ресурсов посредством формирования накоплений для будущих поколений. Еще одна цель – снижение зависимости бюджета от ситуации на мировых сырьевых рынках.

Но, по ее словам, с 2015 года Нацфонд находится в активной фазе потребления.

Про 2019-2020 годы мы не говорим. Действительно, было необходимо финансирование антикризисных мероприятий, связанных с пандемией КВИ. Однако в 2021 году ситуация значительно улучшилась. Несмотря на поручение главы государства о том, что республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда, в 2021 году потратили 4,5 трлн тенге, тогда как поступления составили 4,3 трлн тенге.Наталья Годунова

Согласно законодательству, как отметила глава Счетного комитета, «выделение трансфертов должно обеспечиваться только на предусмотренные в концепции направления, а 30%-ный неснижаемый остаток должен быть неприкасаемым».

Мадина Мамырханова
Счетный комитет Годунова Наталья Казахстан
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