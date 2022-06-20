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Мировые цены на нефть растут из-за данных о китайском импорте

баррель Фото: pixabay
Цены на нефть показывают рост в понедельник. Данные указывают на наращивание Китаем поставок нефти из Саудовской Аравии и России, передает Zakon.kz.

По состоянию на 11:55 по времени Нур-Султана цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,61%, до 113,81 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на WTI — на 0,7%, до 108,72 доллара, пишет 1prime.ru.

В понедельник утром нефтяные котировки начали расти. В пятницу стоимость нефти марки Brent упала на 5,58%, а марки WTI — на 6,83%.

Ирина Лукичева
США
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