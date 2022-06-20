Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана

Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шалабаев напомнил, что в ходе январских событий погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы и Шымкенте, а также в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

По всем этим фактам начато более 5 тыс. досудебных расследований. На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни «Коктобе». Сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет. Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев

Особая роль, по его словам, была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как Дикий Арман, и его сообщников.

6 января одним из участников группировки Армана Джумагельдиева была реализована раздача пистолетов марки Glock и пистолетов Макарова преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены «старшие», которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тыс. тенге. Серик Шалабаев

Рядовым соучастникам, добавил он, было поручено вооружиться холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений.

В качестве отличительного знака у всех преступников, отметил Шалабаев, должны были быть белые повязки на рукавах.