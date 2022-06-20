Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана

беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура Фото: Генпрокуратура РК
Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК рассказал о ходе расследования январских событий, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Шалабаев напомнил, что в ходе январских событий погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы и Шымкенте, а также в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

По всем этим фактам начато более 5 тыс. досудебных расследований. На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни «Коктобе». Сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет. Начальник Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев

Особая роль, по его словам, была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как Дикий Арман, и его сообщников.

6 января одним из участников группировки Армана Джумагельдиева была реализована раздача пистолетов марки Glock и пистолетов Макарова преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу «Казахстан» в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены «старшие», которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тыс. тенге. Серик Шалабаев

Рядовым соучастникам, добавил он, было поручено вооружиться холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно использовать для нанесения телесных повреждений.

В качестве отличительного знака у всех преступников, отметил Шалабаев, должны были быть белые повязки на рукавах.

Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 гражданина, подвергали их избиению и удерживали в паркингах гостиниц Ritz Carlton и «Казахстан». В последующем потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался. За совершение указанных преступлений арестовано 40 подозреваемых лиц. Работа по установлению остальных участников преступной группировки продолжается. Серик Шалабаев
Мадина Мамырханова
Беспорядки-2022 Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Натела Дзаламидзе сменила гражданство, Уимблдон
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
лучшие завтраки по совету врачей
Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог
гадание
Рунический гороскоп на грядущую неделю
долги по налогам - последствия
Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов
РК и РФ
Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия
Коронавирус летом
Врач рассказала, что будет с COVID-19 летом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления