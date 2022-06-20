Более 500 человек находятся под стражей — результаты расследования

Начальник службы уголовного преследования Генпрокуратуры РК Серик Шалабаев на брифинге в СЦК сообщил, что по результатам расследования январских событий к различным мерам наказания осуждены 433 лица, передает корреспондент Zakon.kz.

На сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 514 подозреваемых. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. На сегодня в суд направлено 392 уголовных дела. По их результатам к различным мерам наказания осуждены 433 лица. Начальник Службы уголовного преследования ГП РК Серик Шалабаев

Кроме того, по его словам, судом по результатам рассмотрения уголовных дел об участии в массовых беспорядках, поступивших в рамках процессуального соглашения, к наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуждены 34 лица.