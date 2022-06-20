Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы в среднем тратят 219 655 тенге в месяц

среднедушевые расходы казахстанцев Фото: Zakon.kz
По данным обследования домашних хозяйств, денежные расходы казахстанцев в среднем на душу за первый квартал 2022 года составили 219 655 тенге, что на 16,7% выше, чем в соответствующем квартале прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, структура расходов выглядит следующим образом.

91,9% составляют потребительские расходы:

  • продовольственные товары – 109 865 тенге;

  • непродовольственные товары – 53 156 тенге;

  • платные услуги – 38 756 тенге.

1,8% в структуре расходов занимает материальная помощь родственникам и знакомым, алименты.

  • 0,2% – налоги, платежи и другие выплаты;

  • 6,1% – погашение кредита и долга.

Среди регионов наибольший размер среднедушевых денежных расходов приходится на город Алматы – 319 565 тенге, что в 1,5 раза превышает среднереспубликанский уровень.

Самый низкий уровень среднедушевых денежных расходов зафиксирован в Шымкенте – 158 179 тенге, что в 1,4 раза ниже уровня по стране.

Лариса Черненко
Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Натела Дзаламидзе сменила гражданство, Уимблдон
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
лучшие завтраки по совету врачей
Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог
гадание
Рунический гороскоп на грядущую неделю
долги по налогам - последствия
Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов
РК и РФ
Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия
Коронавирус летом
Врач рассказала, что будет с COVID-19 летом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления