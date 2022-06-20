Казахстанцы в среднем тратят 219 655 тенге в месяц
По данным Бюро национальной статистики, структура расходов выглядит следующим образом.
91,9% составляют потребительские расходы:
продовольственные товары – 109 865 тенге;
непродовольственные товары – 53 156 тенге;
платные услуги – 38 756 тенге.
1,8% в структуре расходов занимает материальная помощь родственникам и знакомым, алименты.
0,2% – налоги, платежи и другие выплаты;
6,1% – погашение кредита и долга.
Среди регионов наибольший размер среднедушевых денежных расходов приходится на город Алматы – 319 565 тенге, что в 1,5 раза превышает среднереспубликанский уровень.
Самый низкий уровень среднедушевых денежных расходов зафиксирован в Шымкенте – 158 179 тенге, что в 1,4 раза ниже уровня по стране.