Казахстанцы в среднем тратят 219 655 тенге в месяц

Фото: Zakon.kz

По данным обследования домашних хозяйств, денежные расходы казахстанцев в среднем на душу за первый квартал 2022 года составили 219 655 тенге, что на 16,7% выше, чем в соответствующем квартале прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики, структура расходов выглядит следующим образом. 91,9% составляют потребительские расходы: продовольственные товары – 109 865 тенге;

непродовольственные товары – 53 156 тенге;

платные услуги – 38 756 тенге. 1,8% в структуре расходов занимает материальная помощь родственникам и знакомым, алименты. 0,2% – налоги, платежи и другие выплаты;

6,1% – погашение кредита и долга. Среди регионов наибольший размер среднедушевых денежных расходов приходится на город Алматы – 319 565 тенге, что в 1,5 раза превышает среднереспубликанский уровень. Самый низкий уровень среднедушевых денежных расходов зафиксирован в Шымкенте – 158 179 тенге, что в 1,4 раза ниже уровня по стране.