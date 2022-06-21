Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

20 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

коронавирус Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 20 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и трех областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 2;

  • в Алматы – 12;

  • в Шымкенте – 2;

  • в Акмолинской области – 1;

  • в Карагандинской области – 2;

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 982 случая.

Семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 3;

  • в Алматы – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 169 человек.

Ирина Лукичева
COVID-19 Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
долги по налогам - последствия
Более тысячи алматинцев могут остаться без водительских прав за неуплату налогов
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
лучшие завтраки по совету врачей
Пять лучших блюд на завтрак назвала эндокринолог
Натела Дзаламидзе сменила гражданство, Уимблдон
Российская теннисистка сменила гражданство ради Уимблдона
среднедушевые расходы казахстанцев
Казахстанцы в среднем тратят 219 655 тенге в месяц
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления