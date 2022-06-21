20 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки

Фото: Zakon.kz

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 20 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и трех областях, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 2;

в Алматы – 12;

в Шымкенте – 2;

в Акмолинской области – 1;

в Карагандинской области – 2;

в Кызылординской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 305 982 случая. Семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 3;

в Алматы – 4. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 169 человек.