20 казахстанцев заболели COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации на 20 июня в Казахстане. Согласно данным, заболевших выявили в трех городах и трех областях, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 2;
в Алматы – 12;
в Шымкенте – 2;
в Акмолинской области – 1;
в Карагандинской области – 2;
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 982 случая.
Семь человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 3;
в Алматы – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 169 человек.
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