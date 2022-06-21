Детская обувь подорожала на 14% за год

Производство обуви в Казахстане составило 546 тыс. пар за январь – май 2022 года. Это на 13,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Zakon.kz.

Cамый большой объем производства пришелся на Алматы (253,3 тыс. пар обуви), следом идут Жамбылская (73,4 тыс. пар) и Алматинская (57,9 тыс. пар) области.

Отечественные обувные предприятия обеспечили спрос на обувь лишь на 4,2% по итогам первого квартала, пишет energyprom.kz.

Практически весь рынок держится на импорте, который за январь – март этого года составил 6,9 млн пар. Это в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. На внутреннем рынке в первом квартале 2022 года было реализовано 7,2 млн пар, в 2,5 раза меньше, чем годом ранее.

Цены на обувь по итогам мая 2022 года выросли на 9,7% за год — это самый высокий показатель за последние четыре года.

В разрезе регионов удорожание составило от 4,9% в Костанайской области до 19,5% в Мангистауской области. Значительное удорожание было отмечено также в Кызылординской области (на 15,1%), Шымкенте (на 13,7%) и Туркестанской области (на 12,8%).

Больше всего за год подорожала детская обувь: сразу на 14,2%. Женская обувь выросла в цене на 8,8%, а мужская — на 7,9%.