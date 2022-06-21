Из стран ЕАЭС самая высокая инфляция отмечена в России и Беларуси

Бюро национальной статистики обнародовало данные по годовому уровню инфляции в странах ЕАЭС по итогам мая 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, самый высокий уровень инфляции зафиксирован в России и Беларуси:

Россия – 17,1%;

Беларусь – 17%;

Казахстан – 14%;

Кыргызстан – 14%;

Армения – 9%.

Как отмечают статистики, продукты питания и безалкогольные напитки больше всего за год подорожали в России (на 22%), алкогольные напитки и табачные изделия – в Беларуси (на 17%), тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива – в Беларуси (на 14%), предметы домашнего обихода – в РФ (на 23,6%).

При этом в мае по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил в Казахстане – 101,4%, Беларуси – 100,7%, Кыргызстане – 100,3%, Армении и России – по 100,1%.