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Из стран ЕАЭС самая высокая инфляция отмечена в России и Беларуси

инфляция в странах ЕАЭС Фото: Zakon.kz
Бюро национальной статистики обнародовало данные по годовому уровню инфляции в странах ЕАЭС по итогам мая 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, самый высокий уровень инфляции зафиксирован в России и Беларуси:

  • Россия – 17,1%;

  • Беларусь – 17%;

  • Казахстан – 14%;

  • Кыргызстан – 14%;

  • Армения – 9%.

Как отмечают статистики, продукты питания и безалкогольные напитки больше всего за год подорожали в России (на 22%), алкогольные напитки и табачные изделия – в Беларуси (на 17%), тарифы на жилищные услуги, воду, электроэнергию, газ и прочие виды топлива – в Беларуси (на 14%), предметы домашнего обихода – в РФ (на 23,6%).

При этом в мае по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил в Казахстане – 101,4%, Беларуси – 100,7%, Кыргызстане – 100,3%, Армении и России – по 100,1%.

Лариса Черненко
Россия ЕАЭС Беларусь
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