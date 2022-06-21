Главный тренер ХК «Сарыарка» поделился впечатлениями о финале NHL

Финальная серия NHL с участием «Тампа Бэй Лайтнинг» и «Колорадо Эвеланш» становится все более интригующей. Главный тренер ХК «Сарыарка» Петерис Скудра поделился своим мнением о плей-офф и дальнейшем развитии событий в финале.

Вторая встреча сильнейших команд NHL закончилась сенсационным разгромом действующего чемпиона «Тампа Бэй» со счетом 7:0.

Таким образом, «Колорадо» не только вырвался вперед в серии на 2 очка, но и нанес серьезный психологический удар команде соперника. Особенно тяжелым матч выдался для звездного вратаря «Молний» Андрея Василевского, на которого команда возлагает большие надежды. В минувшее воскресенье он стал первым российским вратарем, сыгравшим 100 матчей в NHL. К сожалению, отпраздновать юбилей победой не удалось.

Серия продолжилась сегодня в 06:00 по времени Нур-Султана. «Тампа» наконец показала характер, вырвав победу со счетом 6:2. Преимущество «Колорадо» может быть более шатким, чем казалось на первый взгляд.

Того же мнения придерживается Петерис Скудра, главный тренер ХК «Сарыарка», официального партнера Parimatch.

«Тампа» сильна тем, что у них уже есть мышление победителей и стабильный костяк, который играет не первый год. Они умеют поворачивать ситуацию в свою сторону в самый решающий момент. А то, что Василевский приносит команде, действительно бесценно. Если команда играет не очень стабильно, он «приукрашивает» игру. Вратарь такого калибра придает уверенности и команде, и болельщикам, не говоря уже о психологическом давлении на соперника. Именно поэтому «Молнии» третий раз выходят в финал. Главный тренер ХК «Сарыарка»

О «Колорадо Эвеланш» Скудра высказался не менее лестно.

«Колорадо» показывает очень яркий хоккей весь сезон. Это команда с крепким составом с Натаном Маккиноном в качестве лидера и лучшим защитником лиги, на мой взгляд, Кейлом Макаром. У них также сильный и наигранный резерв. Когда выбыл Кадри, один из ведущих игроков, качество игры не пострадало. Именно так и должна строиться команда, и именно такая команда может отобрать чемпионский титул у «Тампы». Петерис Скудра

Результат последней встречи убедил Скудру, что настоящая борьба только начинается.

В начале серии мы уже смогли оценить, как серьезно настроен «Колорадо». Если бы не Василевский, счет во втором матче был бы гораздо больше. Но тем и хорош «Тампа», что есть вратарь, есть лидеры в лице Стэмкоса, Кучерова, Сергачева и Хэдмана. Они знают, что Василевский даст им возможность отыграться. Поэтому называть «Колорадо» явным фаворитом я пока не стану. Серия только началась, а «Молнии» из тех соперников, что становятся только умнее, хитрее и стабильнее со временем. Сегодняшний матч — наглядный тому пример. Главный тренер ХК «Сарыарка»

Интерес к топовой лиге по хоккею у главного тренера «Сарыарки» не только спортивный, но и профессиональный.

Очень интересная серия намечается. Завидую североамериканским болельщикам, которые могут наслаждаться играми вживую. Я всегда оцениваю матчи как тренер, отмечаю для себя современные тенденции, чтобы брать эти приемы на вооружение в наших чемпионатах. Будем надеяться, что серия продлится дольше. Все зависит от «Тампы», — заключил Петерис Скудра.

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