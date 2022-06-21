Подсолнечное масло подорожало на 16,3% за год

По данным Бюро национальной статистики, за год (с мая 2021 года по май 2022 года) цены на подсолнечное масло выросли на 16,3%, сообщает Zakon.kz.

Так, средняя цена подсолнечного масла в Казахстане составила 808 тенге за литр.

Наименьшая цена за 1 литр в мае 2022 года была зафиксирована в Семее – 714 тенге, самая высокая – в Атырау (859 тенге).

По данным статистиков, за январь – май 2022 года в Казахстане было произведено 65 927 тонн рафинированного подсолнечного масла, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 6%.