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Подсолнечное масло подорожало на 16,3% за год

цены выросли на год Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, за год (с мая 2021 года по май 2022 года) цены на подсолнечное масло выросли на 16,3%, сообщает Zakon.kz.

Так, средняя цена подсолнечного масла в Казахстане составила 808 тенге за литр.

Наименьшая цена за 1 литр в мае 2022 года была зафиксирована в Семее – 714 тенге, самая высокая – в Атырау (859 тенге).

По данным статистиков, за январь – май 2022 года в Казахстане было произведено 65 927 тонн рафинированного подсолнечного масла, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше на 6%.

Лариса Черненко
Казахстан
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