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Жара до +45°C, сильный ветер, гроза и град ожидаются в Казахстане

собака Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в десяти областях страны на 22 июня, передает Zakon.kz.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 23-28 м/с, на востоке области порывы 25 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, град, шквал.

Днем на севере, востоке Карагандинской области – ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +38°C. В Караганде днем ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 18 м/с. В Жезказгане днем сохраняется сильная жара +36...+38°C.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на юго-западе области – сильная жара до +37°C. В Уральске – гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Днем в Кызылординской области – сильная жара +40°C. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере и востоке Алматинской области – сильная жара +36°C. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке и в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Талдыкоргане – сильная жара +36°C.

Днем в пустынных районах Туркестанской области – очень сильная жара +45°C. В горах – гроза, шквал. Ветер восточный при грозе, порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, в центре Мангистауской области – пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, юге, в центре области области 15-20 м/с. Днем на большей части области – сильная жара +40°C.

Днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области – гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на севере области, порывы 18 м/с. В Актобе ночью и утром – гроза.

Днем на западе, севере Жамбылской области – очень сильная жара +43°C.

На западе, севере, востоке Костанайской области – гроза, град, шквал. Ветер западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Костанае – ветер западный, порывы 15-20 м/с.

 

Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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