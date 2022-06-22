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32 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

коронавирус в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 21 июня. Больше всего заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 7,

  • в Алматы – 18,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Атырауской области – 1,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Кызылординской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 014 случаев.

В Казахстане за тот же период 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 9,

  • в Карагандинской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 180 человек.

Ирина Лукичева
COVID-19
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