32 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 21 июня. Больше всего заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 7,

в Алматы – 18,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 1,

в Актюбинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Кызылординской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 306 014 случаев. В Казахстане за тот же период 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 9,

в Карагандинской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 180 человек.