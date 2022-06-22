32 человека заболели коронавирусом за сутки в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 21 июня. Больше всего заболевших выявили в Алматы и Нур-Султане, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 32 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 7,
в Алматы – 18,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 1,
в Актюбинской области – 1,
в Атырауской области – 1,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Кызылординской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 014 случаев.
В Казахстане за тот же период 11 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 9,
в Карагандинской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 180 человек.
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