Аким Петропавловска Булат Жумабеков подал в отставку

Фото: Facebook/Булат Жумабеков

Аким Петропавловска Булат Жумабеков ушел в отставку. На странице в Facebook он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что сам принял решение оставить пост акима города, сообщает Zakon.kz.

Сегодня мной принято решение уйти в отставку. За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Булат Жумабеков Кроме того, он уточнил, что вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны. Отдельные слова благодарности коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК/ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрудникам правоохранительных органов, здравоохранения и образования, также всем активистам за совместную работу. Булат Жумабеков Булат Жумабеков являлся акимом Петропавловска с 2019 года.