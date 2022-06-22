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Аким Петропавловска Булат Жумабеков подал в отставку

отставка аким Петропавловск Фото: Facebook/Булат Жумабеков
Аким Петропавловска Булат Жумабеков ушел в отставку. На странице в Facebook он поблагодарил всех за поддержку и подчеркнул, что сам принял решение оставить пост акима города, сообщает Zakon.kz.
Сегодня мной принято решение уйти в отставку. За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Булат Жумабеков

Кроме того, он уточнил, что вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны.

Отдельные слова благодарности коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК/ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрудникам правоохранительных органов, здравоохранения и образования, также всем активистам за совместную работу.Булат Жумабеков

Булат Жумабеков являлся акимом Петропавловска с 2019 года.

Анастасия Московчук
Петропавловск
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