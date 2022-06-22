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Общественная палата появится при Мажилисе

общественная палата при Мажилисе Фото: parlam.kz
При Мажилисе появится общественная палата, которая станется диалоговой площадкой между Парламентом, правительством и гражданским обществом, передает корреспондент Zakon.kz.

Мажилисмен Ерлан Саиров отметил, что во многих странах мира всесторонне развит институт общественных палат при Парламенте, который выполняет роль индикатора демократии, систематизируя взаимоотношение общества и представительных органов. 

В рамках общественной палаты будет формироваться культура диалога, публичной дискуссии. Посредством плюрализма мнений, концентрации различных идей и концептов будет совершенствоваться институт парламентаризма, – добавил Саиров.

Так, представители общественности будут рассматривать законопроекты, проводить общественную экспертизу, давать свое независимое и объективное мнение по актуальным законопроектам и общественно значимым проблемам.

Нам нужен серьезный, весомый ренессанс политической культуры! Основная задача палаты – общественная экспертиза и общественные слушания. Вместе с тем палата станет площадкой, где известные общественные деятели, активные граждане из всех регионов страны будут выражать свое мнение по таким актуальным, глобальным проблемам, как государство и общество, духовное развитие, экономическая жизнь.Депутат Мажилиса Ерлан Саиров

Палата будет функционировать по принципу ротации, то есть состав будет систематично меняться.

Членами палаты смогут стать представители партий, представленных в Парламенте, а также непарламентских партий, граждане, специализирующиеся на изучении парламентаризма в стране, активные граждане, эксперты в разных сферах, политологи.

Тамила Языкова
Мажилис Парламента РК Казахстан
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