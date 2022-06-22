Родители смогут отдать ребенка только в один бесплатный кружок или секцию – Абаев

Как изменится программа подушевого финансирования спортивных секций и творческих кружков Artsport? Об этом на брифинге в СЦК рассказал министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Было бы глупо говорить, что возмущения общественности по поводу перебоев в работе системы Artsport беспочвенны. Нужно признать, что нами был допущен ряд недоработок, связанных с верификацией данных, автоматизацией очередей и распределением средств, проверкой отчетов поставщиков услуг. Для решения этих проблем министерством и другими заинтересованными госорганами вносятся изменения в правила. Этот процесс состоит из нескольких этапов. Глава Минкультуры и спорта РК Даурен Абаев

Первым делом изменения в приказы были внесены в мае текущего года. Нормы усилили требования к квалификации преподавателей и тренеров, увеличили срок рассмотрения заявлений акиматами, внедрили мониторинг за контролем качества и целевым освоением в электронном и общедоступном форматах.

Теперь мы вносим изменения в рамках второго этапа. О каких новшествах идет речь? Так, будет пересмотрена стоимость спортивных секций и творческих кружков. Этот шаг нацелен на увеличение охвата программы. Вдобавок предусматривается внедрение принципа одного заявления на услуги спортивных секций или творческих кружков в рамках государственного спортивного, творческого заказов и образовательного заказа на дополнительное образование. Сегодня, к примеру, один ребенок может ходить в секцию при школе, в секцию в рамках Artsport и в творческие кружки. Опять же, с целью обеспечения большего охвата желающих мы будем ограничивать выбор чем-то одним. Даурен Абаев

Также, по его словам, будет оптимизирован список видов спорта с 71 до 30 и творческих кружков – с 59 до 30.

Здесь я хочу сделать несколько ремарок. Для начала мы хотим оптимизировать классификатор за счет сокращения дублирований. К примеру, сейчас там есть просто настольный теннис, настольный теннис для детей с ограниченными возможностями по зрению, настольный теннис для детей с поражением опорно-двигательного аппарата и адаптивный теннис. Все эти секции продолжат свою работу, просто в классификаторе они будут объединены общим зонтичным названием. Похожая ситуация с легкой атлетикой. Но есть и те виды спорта, которые мы полностью убираем. Об этом мы еще сообщим дополнительно. Даурен Абаев

Помимо этого будет утвержден минимальный возраст детей для начала тренировок в зависимости от вида спорта.

Здесь будут отталкиваться от действующей нормативно-правовой базы. В частности, от приказа «Об утверждении возраста спортсменов по видам спорта в физкультурно-спортивных организациях, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва». Так, к примеру, художественная гимнастика принимает с 5-ти лет, а бокс – с 12 лет. Естественно, здесь главная цель – защитить детей от травм и вреда здоровью. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Запланирована работа по улучшению требований к помещению в части санитарно-эпидемиологического состояния; соответствия на противопожарную безопасность; оснащения камерой видеонаблюдения с возможностью сохранения видеоархива не менее чем 30 календарных дней; оснащения спортивным и прочим инвентарем.