Прогноз погоды: Что говорят народные приметы

Несмотря на то, что сегодня люди научились предсказывать погоду с помощью различных технологий, в том числе, спутников, вера в народные приметы никуда не делась, передает Zakon.kz.

Народные приметы, позволяющие предугадывать погоду, связаны как с простыми наблюдениями нескольких поколений людей, так и с верой в определенные закономерности.

На 22 июня

Например, сегодняшняя дата, 22 июня 2022 года, в народном календаре называется Кириллов день. Существуют следующие народные приметы, на основании которых можно сделать прогноз погоды на предстоящие дни и даже месяцы.

Итак, смотрим внимательно за тем, что происходит 22 июня:

Птицы раскричались — будет дождь.

На небе появились грозные тучи, но насекомые не прячутся — осадков не будет.

Восточный ветер — к хорошей погоде.

Туман с утра — к дождю.

Много росы утром — урожай порадует изобилием.

Гроза — зима будет долгая и холодная.

Гром с самого утра — непогода затянется надолго.

Ночью много звезд — хороший урожай грибов осенью.

В июне уже были другие даты, по которым можно было предсказать погоду. Считается, что погода, которая была в Духов день (в этом году он выпал на 13 июня), сохранится на ближайшее время.

Если тепло, то и в дальнейшем погода порадует мягкостью. Заморозки на Духов день предвещают дальнейшее понижение температуры в ближайшее время. Сочетание прохлады с мелким дождичком в Духов день показывает, что ранняя осень простоит теплой, солнечной. Бабье лето будет продолжительным, стабильным, порадует всех теплом.

Троица

Отдельные приметы связаны с погодой в Троицын день, или Пятидесятницу. В текущем году он выпал на 12 июня. Это время совпадает с древнейшими семицкими праздниками, поэтому приметы погоды на Троицу имеют очень глубокие корни.

Такие приметы существуют на Троицу:

Умеренно дождливая погода – предвестник богатого урожая. Капли, падающие с неба, несут достаток. Поэтому люди старались пройтись под этим благодатным дождичком, чтобы поправить свои финансовые дела или закрепить имеющееся благосостояние.

Ливни показывают летнюю засуху. Поэтому заблаговременно начинали делать запасы воды для личного пользования и полива огородов.

Прохладная сухая погода без дождя – лето будет обычным, а на следующий день обязательно придет тепло.

Существуют и денежные приметы погоды в Троицу. Если посчастливится увидеть радугу, весь год будет сопутствовать успех в финансовых делах. В материальной сфере все будет отлично.

В народе бытуют и другие приметы, не привязанные к датам, по которым можно спрогнозировать погоду.

Облака

Белые облака землю не смачивают.

Облака в лохмотьях несутся быстро — ожидается сильная буря.

Волнистые облака — к ненастью.

Облака идут низко — будет стужа.

Облака идут против ветра — к снегу.

На закате облака колечками — к дождю.

Откуда ветер, оттуда и погода.

Если ветер к вечеру усиливается, быть ненастью.

Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую погоду после.

Если дует северный ветер — к стуже, южный — к теплу, западный — к мокроте, восточный — к ветру.

Дождь

Если с неба льется дождь, то по нему тоже можно, согласно народным приметам, сделать прогноз погоды.

Даст небо дождь, а земля — рожь.

Если идет редкий дождь — ожидай грибов.

Летним утром маленький дождь — днем хорошая погода.

Дождь что гость: если утром придет, то и уйдет, а если после обеда придёт — ночевать останется.

Если дождь мелко сеется, то надолго затянется.

Дождь без ветра — к продолжительному ненастью.

Если дождь начинается крупными каплями, он скоро пройдет.

Если дождь начался с полудня, то будет продолжаться до полуночи.

Есть в народных приметах место наблюдениям за закономерностью между цветом и формой утренней и вечерней зари и предстоящей погодой.