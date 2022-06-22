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Прогноз погоды: Что говорят народные приметы

Романтичная картинка Фото: pixabay
Несмотря на то, что сегодня люди научились предсказывать погоду с помощью различных технологий, в том числе, спутников, вера в народные приметы никуда не делась, передает Zakon.kz.

Народные приметы, позволяющие предугадывать погоду, связаны как с простыми наблюдениями нескольких поколений людей, так и с верой в определенные закономерности.

На 22 июня

Например, сегодняшняя дата, 22 июня 2022 года, в народном календаре называется Кириллов день. Существуют следующие народные приметы, на основании которых можно сделать прогноз погоды на предстоящие дни и даже месяцы.

Итак, смотрим внимательно за тем, что происходит 22 июня:

  • Птицы раскричались — будет дождь.

  • На небе появились грозные тучи, но насекомые не прячутся — осадков не будет.

  • Восточный ветер — к хорошей погоде.

  • Туман с утра — к дождю.

  • Много росы утром — урожай порадует изобилием.

  • Гроза — зима будет долгая и холодная.

  • Гром с самого утра — непогода затянется надолго.

  • Ночью много звезд — хороший урожай грибов осенью.

В июне уже были другие даты, по которым можно было предсказать погоду. Считается, что погода, которая была в Духов день (в этом году он выпал на 13 июня), сохранится на ближайшее время.

Если тепло, то и в дальнейшем погода порадует мягкостью. Заморозки на Духов день предвещают дальнейшее понижение температуры в ближайшее время. Сочетание прохлады с мелким дождичком в Духов день показывает, что ранняя осень простоит теплой, солнечной. Бабье лето будет продолжительным, стабильным, порадует всех теплом.

Троица

Отдельные приметы связаны с погодой в Троицын день, или Пятидесятницу. В текущем году он выпал на 12 июня. Это время совпадает с древнейшими семицкими праздниками, поэтому приметы погоды на Троицу имеют очень глубокие корни.

Такие приметы существуют на Троицу:

  • Умеренно дождливая погода – предвестник богатого урожая. Капли, падающие с неба, несут достаток. Поэтому люди старались пройтись под этим благодатным дождичком, чтобы поправить свои финансовые дела или закрепить имеющееся благосостояние.

  • Ливни показывают летнюю засуху. Поэтому заблаговременно начинали делать запасы воды для личного пользования и полива огородов.

  • Прохладная сухая погода без дождя – лето будет обычным, а на следующий день обязательно придет тепло.

Существуют и денежные приметы погоды в Троицу. Если посчастливится увидеть радугу, весь год будет сопутствовать успех в финансовых делах. В материальной сфере все будет отлично.

В народе бытуют и другие приметы, не привязанные к датам, по которым можно спрогнозировать погоду.

Облака

  • Белые облака землю не смачивают.

  • Облака в лохмотьях несутся быстро — ожидается сильная буря.

  • Волнистые облака — к ненастью.

  • Облака идут низко — будет стужа.

  • Облака идут против ветра — к снегу.

  • На закате облака колечками — к дождю.

  • Откуда ветер, оттуда и погода.

  • Если ветер к вечеру усиливается, быть ненастью.

  • Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую погоду после.

  • Если дует северный ветер — к стуже, южный — к теплу, западный — к мокроте, восточный — к ветру.

Дождь

Если с неба льется дождь, то по нему тоже можно, согласно народным приметам, сделать прогноз погоды.

  • Даст небо дождь, а земля — рожь.

  • Если идет редкий дождь — ожидай грибов.

  • Летним утром маленький дождь — днем хорошая погода.

  • Дождь что гость: если утром придет, то и уйдет, а если после обеда придёт — ночевать останется.

  • Если дождь мелко сеется, то надолго затянется.

  • Дождь без ветра — к продолжительному ненастью.

  • Если дождь начинается крупными каплями, он скоро пройдет.

  • Если дождь начался с полудня, то будет продолжаться до полуночи.

Есть в народных приметах место наблюдениям за закономерностью между цветом и формой утренней и вечерней зари и предстоящей погодой.

  • Ранняя красная заря предвещает с обеда дождь.

  • Закат красный — день будет ясный.

  • Восход в чистом небе — не будет ясного дня.

  • Заревые облака на закате — к ветрам.

  • При закате солнца облака колечками — к дождю.

  • Безветренная золотистая вечерняя заря — к хорошей погоде.

  • Если вечерние зори зимой скоро перегорают — будет оттепель.

  • Солнце закатывается большим и красным — к хорошей погоде.

  • Солнце садится в туман — к дождю.

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