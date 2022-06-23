Совместное заседание палат Парламента пройдет 30 июня
Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане.Пресс-служба Мажилиса
Ранее совместное заседание палат Парламента прошло 20 июня.
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