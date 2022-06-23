Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Совместное заседание палат Парламента пройдет 30 июня

Совместное заседание парламента Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 30 июня 2022 года в 10 часов в городе Нур-Султане.Пресс-служба Мажилиса

Ранее совместное заседание палат Парламента прошло 20 июня.

Читайте также

Нариман Торегалиев возглавил Комитет Сената по социально-культурному развитию и науке

В Минздраве придумали, как вовлечь казахстанцев в систему медстрахования

Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения

Данияр Кунафин
Сенат Парламента РК Мажилис Парламента РК Кошанов Ерлан Казахстан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
погода в Казахстане на 23 июня, Казгидромет
Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня
торги на бирже
Курс доллара превысил 454 тенге на торгах
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления