Нариман Торегалиев возглавил Комитет Сената по социально-культурному развитию и науке
Фото: Zakon.kz
Сенаторы избрали депутата Наримана Торегалиева председателем Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, передает корреспондент Zakon.kz.
Предложил кандидатуру сенатора Наримана Торегалиева на должность председателя комитета Сената по социально-культурному развитию и науке депутат Нурторе Жусип.
Он отметил, что Нариман Торегалиев начинал свою трудовую деятельность рабочим совхоза , окончил Жамбылский гидромелиоративный строительный институт по специальности экономист. Работал в ряде хозяйств ЗКО, занимал руководящие должности в Теректинском, Акжаикском районах, был акимом города Уральска. В 2017 году избран депутатом Сената Парламента шестого созыва, секретарь постоянного комитета сената.
Мы хорошо знаем Наримана Торегалиева, как делового организатора, целеустремленного руководителя, ответственного специалиста. Он ответственно относится к своему делу, хорошо знает вопросы, касающиеся социально-культурно, научной сфер, образованный, квалифицированный, сдержанный. Прошу поддержать. Депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусип
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ