Нариман Торегалиев возглавил Комитет Сената по социально-культурному развитию и науке

Сенаторы избрали депутата Наримана Торегалиева председателем Комитета Сената по социально-культурному развитию и науке, передает корреспондент Zakon.kz.

Предложил кандидатуру сенатора Наримана Торегалиева на должность председателя комитета Сената по социально-культурному развитию и науке депутат Нурторе Жусип.

Он отметил, что Нариман Торегалиев начинал свою трудовую деятельность рабочим совхоза , окончил Жамбылский гидромелиоративный строительный институт по специальности экономист. Работал в ряде хозяйств ЗКО, занимал руководящие должности в Теректинском, Акжаикском районах, был акимом города Уральска. В 2017 году избран депутатом Сената Парламента шестого созыва, секретарь постоянного комитета сената.