Фиктивные счета-фактуры на 3 млрд тенге выписал житель Шымкента
Фото: Zakon.kz
Территориальным Департаментом АФМ по Шымкенту изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, передает Zakon.kz.
Для реализации преступного умысла образовано шесть компаний, общий оборот которых в период с 2019 по 2021 год превысил 3 млрд тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 1 млрд тенге в виде налогов.Пресс-служба АФМ РК
В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.
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