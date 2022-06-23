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Фиктивные счета-фактуры на 3 млрд тенге выписал житель Шымкента

АФМ, Шымкент, счета-фактуры Фото: Zakon.kz
Территориальным Департаментом АФМ по Шымкенту изобличена деятельность гражданина, занимавшегося выпиской фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ, передает Zakon.kz.
Для реализации преступного умысла образовано шесть компаний, общий оборот которых в период с 2019 по 2021 год превысил 3 млрд тенге, в результате чего в государственный бюджет не поступило более 1 млрд тенге в виде налогов.Пресс-служба АФМ РК

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела завершено и направлено в суд.

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