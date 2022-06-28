Группа Polpharma: 10-лет успешных инвестиций в фармацевтику Казахстана

Уже более десяти лет Группа Polpharma комплексно инвестирует в фармацевтическую промышленность Казахстана. Председатель Наблюдательного Совета Группы Polpharma Ежи Старак рассказал об успешной работе компании в республике и вкладе в казахстанскую экономику.

По словам Ежи Старак, за этот период производство значительно расширилось, превратившись в одно из самых высокоэффективных и высокотехнологичных на постсоветском пространстве.

Данный период работы запомнился настоящим прорывом в развитии фармацевтической промышленности республики. В сентябре 2011 года компания SANTO вошла в состав международной группы Рolpharma, одной из крупнейших генериковых компаний мира. С этого момента была начата реализация широкомасштабного инвестиционного проекта стоимостью свыше 108 млн долларов США. Новая веха в истории предприятия началась со строительства и модернизации производственных мощностей в соответствии с международными стандартами качества GMP. На предприятии был запущен новый цех по выпуску препаратов в ампулах и инфузионных пакетах, а также цех по производству порошков антибиотиков и по изготовлению пероральных твердых лекарственных средств, а также модернизированы складское хозяйство, лаборатории и общая инфраструктура. Председатель Наблюдательного Совета Группы Polpharma Ежи Старак

Спикер также отметил, что производственные мощности SANTO оснащены уникальным оборудованием последнего поколения, которые соответствуют мировому уровню автоматизации и интеграции производственных процессов. Кроме того, компания располагает необходимыми ресурсами: научно-исследовательской лабораторией, департаментом качества, центральной заводской лабораторией. Это позволяет совершенствовать качество продукции, благодаря разработке, проектированию и освоению новых лекарственных средств.

Вся продукция компании SANTO и аптечный склад имеет сертификаты соответствия международному стандарту GMP, при этом успех достигнут вследствие своевременной реконструкции производства и успешной его модернизации.

Главным итогом вложения инвестиций стало то, что сегодня SANTO разрабатывает, производит и поставляет на рынки Казахстана и Центральной Азии доступные лекарственные средства высокого качества. На сегодняшний день более трети общего объема лекарственных средств, закупаемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, производится и поставляется SANTO. Компания осуществляет экспорт на рынки Кыргызстана, Узбекистана, России и Монголии, и обеспечивает потребности внутреннего рынка. Председатель Наблюдательного Совета Группы Polpharma Ежи Старак

Компания заслужила уважение благодаря неоднократным победам в номинациях ежегодного конкурса «Алтын Сапа». Получила признание «Локальная компания года» в конкурсе Eurasian Pharma Award и победила в номинации «Лучшее социально-ответственное предприятие» в Республиканском конкурсе «Парыз» в 2021 году. Была награждена за вклад в развитии фарминдустрии во время Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям – Kazakhstan Global Investment Roundtable 2021 (KGIR 2021), посвященного 30-летию независимости Республики Казахстан.

Ежи Старак рассказал об основных направлениях сотрудничества между Казахстаном и Группой Polpharma, подчеркнув, что компания с 2013 года член Совета иностранных инвесторов, и в своей деятельности опирается на основные рекомендации президента и правительства Казахстана.

Казахстан стал центром управления коммерческой деятельностью Группы Polpharma в Центральной Азии с 2011 года в рамках партнерских договоренностей наших стран. Компания SANTO внедряет в производство международные стандарты качества, завод по изготовлению лекарственных препаратов от Polpharma расположен в Шымкенте, а продукция продается по всей территории Казахстана и в другие страны. Это, прежде всего, кардиологические, неврологические, гастрологические, обезболивающие лекарственные средства, антибиотики, а также в портфеле компании есть биотехнологический препарат, применяемый в лечении онкологических заболеваний. Председатель Наблюдательного Совета Группы Polpharma Ежи Старак

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал стратегическую важность обеспечения лекарственной безопасности в стране и поручил насытить рынок отечественными лекарственными препаратами, также озвучил конкретные задания по поддержке отечественных производителей лекарств. Глава государства заявил, что к 2025 году страна рассчитывает увеличить долю собственного фармпроизводства в стране до 50%. Собеседник отметил, что уверен, весомую лепту в достижение этой цели внесет и SANTO.

Также председатель компании рассказал, что на предприятии над выпуском фармпродукции трудится более 1000 казахстанцев, и SANTO является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком в фармацевтической индустрии Казахстана.

SANTO обладает портфелем в более чем 240 генерических препаратов в 12 фармакотерапевтических группах для лечения заболеваний в различных областях терапии, ежегодно расширяя перечень выпускаемой продукции, исходя из потребностей рынка. Председатель Наблюдательного Совета Группы Polpharma Ежи Старак

Также спикер заметил, что компания активно инвестирует в дополнительное профессиональное обучение своих работников.

Три года назад компания запустила онлайн-платформу SANTO ACADEMY (на базе Teachbase), доступ к ней был предоставлен для сотрудников трех стран Центральной Азии по внутреннему и внешнему обучению, тестированию и проверке знаний, онлайн-библиотеке, проведению и записи вебинаров. С 2021 года SANTO запустила курсы LABA (ведущая платформа онлайн-обучения на территории СНГ). Председатель Наблюдательного Совета Группы Polpharma Ежи Старак

В 2019 году на территории завода был открыт уникальный Цифровой инженерный и образовательный центр SANTO с учебными кассами. Внедрена такая дисциплина, как автоматизация и управление процессами: пневматика, программирование CoDeSys и PLC Siemens, метрология, SCADA, 3D моделирование и печать.

Сотрудники могут глубже изучить информационные технологии с помощью интеграции баз данных и систем данных, а также системы управления базами данных (MDB) Oracle, MS SQL, SAP, синтаксические модели данных, технологии дополненной реальности.

Инвестиция в данный Центр составила более 153 тыс. долларов США. На его базе имеют возможность получать знания не только сотрудники SANTO, но и студенты ВУЗов, добавил Старак.

Председатель Наблюдательного Совета Группы Polpharma Ежи Старак остановился и на роли компании в системе здравоохранения страны в не самый легкий период – во время пандемии.

Когда появились первые случаи заражения COVID-19 в Казахстане, врачи, медицинский персонал и фармацевты столкнулись с дефицитом средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. Компания SANTO сразу же оказала поддержку лечебным учреждениям, направив на эти цели значительные средства. Мы сделали все, чтобы увеличить объем производства для обеспечения граждан страны лекарствами, обеспечив поставку медучреждениям антибиотиков, кардиологических средств, препаратов для лечения острых состояний, заболеваний респираторной системы, а также средств симптоматической терапии и многое другое. Мы не остановили производство лекарств и минимизировали риски заражения сотрудников. Ежи Старак

Летом 2020 года SANTO при поддержке компаний из Группы Polpharma – Polpharma и Polfa Warszawa (Польша) и Акрихин (Россия) организовала разовый ввоз жизненно важных лекарственных средств, незарегистрированных в Казахстане. Все ввезенные препараты применялись в рамках комплексной терапии пациентов с коронавирусной инфекцией, включая терапию серьезных состояний в стационарах.

Позже, непростые январские события в стране показали, что Казахстан признает своим важнейшим приоритетом мир и благополучие своих граждан, и, как считает Ежи Старак, объявленные президентом Касым-Жомарт Токаевым политические реформы могут стать важной вехой в истории страны и народа.

Я присоединяюсь к мнениям экспертов, считающих, что объявленные президентом Токаевым политические реформы могут стать важной вехой в истории страны и народа. Глава государства намерен провести радикальные реформы всей государственной системы, чтобы реорганизовать политическую жизнь республики, а также трансформировать государство в организм, более чутко реагирующий на текущие и быстрые социальные преобразования, чтобы противостоять современным сложным вызовам. Надеюсь, что реформы содействуют дальнейшему улучшению инвестиционного климата, позволят сохранить и укрепить национальную независимость, продвигать идею построения процветающего, демократического и справедливого Казахстана. Примечательно, что глава Казахстана акцентировал внимание на развитие отечественной фарминдустрии, что также немаловажно для национальной безопасности. Реформы наглядно показывают, что политика, экономика и общество неделимы, следовательно, жизненно важна поддержка реформ гражданами. Самое главное, Казахстан главным приоритетом признает мир и благополучие своих граждан. Ежи Старак

Специалист также прокомментировал нестабильную геополитическую ситуацию в мире и ее влияние на фармацевтический рынок Казахстана, указав на «определенные логистические трудности с доставкой сырья из Европы», которые, по мнению Старака, носят временный характер.

Санкции ни в коей мере не распространяются на Казахстан и, тем более, не распространяются на сырье, необходимое для производства лекарств. Именно для предотвращения таких ситуаций компания наработала необходимый запас готовой продукции и имеет на складах дополнительные его запасы. К сожалению, из-за ситуации в мире с введением санкций наши рынки сталкиваются с ростом стоимости производственных материалов, товаров и услуг, увеличением транспортных и других расходов. Крайне нестабильная рыночная ситуация требует максимальной сосредоточенности на деятельности компании. Но сотрудники с пониманием, большой ответственностью относятся к тому, что упрочить стабильность можно только результативной и качественной работой на местах, корпоративной этикой. Ситуация, конечно, влияет на амбиции, приоритеты и проекты, но я убежден, что наши ключевые стратегические столпы остаются прежними – это обеспечение непрерывности бизнеса, оперативные решения повседневных проблем с поставками сырья и других расходных материалов, внимательное отслеживание экономических условий и адаптирование к ним наших задач и планов. Ежи Старак

В завершение разговора председатель наблюдательного совета Группы Polpharma Ежи Старак поделился планами развития компании на ближайшие годы.

Последние два года мы сосредоточены на стратегии и ценностях компании, диджитализации, усовершенствовании процессов и RnD. Можно с уверенностью сказать, что Группа Polpharma сегодня – эффективная компания, повышающая доступность высококачественных лекарственных средств для большего количества людей. Мы создаем фармацевтический homeland – когда географические границы в рамках бизнес-проекта стираются, и на территории нескольких государств действует одна компания с едиными стандартами и культурой. Например, успешные аспекты проекта, апробированные в Польше, реализуются в Казахстане и наоборот. Председатель Наблюдательного Совета Группы Polpharma Ежи Старак

Спикер выразил уверенность, что в стремлении помогать людям вести здоровый образ жизни, деятельность компании направлена на активное развитие.