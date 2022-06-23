Сильные дожди, жара, гроза, град и шквал – погода в Казахстане на 24 июня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 июня: в стране ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра, град, шквал и пыльная буря, передает Zakon.kz.

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе, юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, сильная жара ожидается днем на востоке Жетысуской, на западе, севере, в пустынных районах Туркестанской, на юге Карагандинской, Абайской, на большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей; очень сильная жара – днем на юге Актюбинской, Костанайской, Улытауской областей.