Сильные дожди, жара, гроза, град и шквал – погода в Казахстане на 24 июня
Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе, юге – пыльная буря.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, сильная жара ожидается днем на востоке Жетысуской, на западе, севере, в пустынных районах Туркестанской, на юге Карагандинской, Абайской, на большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей; очень сильная жара – днем на юге Актюбинской, Костанайской, Улытауской областей.
На большей части Кызылординской области, на западе Абайской, Алматинской областей, на западе, востоке Атырауской области, на юге, востоке Актюбинской области, на юго-западе Улытауской области, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, – добавили в РГП «Казгидромет».