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Сильные дожди, жара, гроза, град и шквал – погода в Казахстане на 24 июня

погода в Казахстане на 24 июня, Казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 июня: в стране ожидаются сильные дожди, гроза, усиление ветра, град, шквал и пыльная буря, передает Zakon.kz.
Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на юго-западе, юге – пыльная буря.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, сильная жара ожидается днем на востоке Жетысуской, на западе, севере, в пустынных районах Туркестанской, на юге Карагандинской, Абайской, на большей части Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей; очень сильная жара – днем на юге Актюбинской, Костанайской, Улытауской областей.

На большей части Кызылординской области, на западе Абайской, Алматинской областей, на западе, востоке Атырауской области, на юге, востоке Актюбинской области, на юго-западе Улытауской области, на юго-востоке Карагандинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, – добавили в РГП «Казгидромет».

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Казгидромет Казахстан
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