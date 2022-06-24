Самолет разбился под Рязанью

Перед падением транспортный самолет Ил-76 загорелся. Самолет начал кружить, пытаясь совершить посадку. В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен, сообщает Zakon.kz.

Самолет потерпел крушение в районе Михайловского шоссе 24 июня, сообщают «Известия».

На борту самолета было около 10 человек. По данным МЧС РФ, в результате падения воздушного судна разрушений нет.

Погибли три человека, еще минимум пятеро получили травмы и были госпитализированы.

Сообщается, что перед падением транспортный самолет Ил-76 загорелся. Самолет начал кружить, пытаясь совершить посадку.

В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен.