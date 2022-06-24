Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Самолет разбился под Рязанью

самолет разбился под Рязанью Фото: pixabay
Перед падением транспортный самолет Ил-76 загорелся. Самолет начал кружить, пытаясь совершить посадку. В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен, сообщает Zakon.kz.

Самолет потерпел крушение в районе Михайловского шоссе 24 июня, сообщают «Известия».

На борту самолета было около 10 человек. По данным МЧС РФ, в результате падения воздушного судна разрушений нет.

Погибли три человека, еще минимум пятеро получили травмы и были госпитализированы.

Сообщается, что перед падением транспортный самолет Ил-76 загорелся. Самолет начал кружить, пытаясь совершить посадку.

В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен.

Читайте также

Организаторов финпирамиды в Актобе приговорили к срокам от 6 до 12 лет

Пытались задушить хозяйку – полиция Актау расследует ограбление

Сотрудники госохраны спасли девушку от грабителя в столице

Данияр Кунафин
Россия
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
певец артист смерть Ласковый май
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
Синхронное плавание ЧМ ЧП
Американскую синхронистку спасла тренер на мировом первенстве
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
Ситуация в Украине 22 июня
Ситуация в Украине: семь шагов на пути в ЕС и внешний долг России
торги на бирже
Доллар подскочил сразу на 10,45 тенге
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления