Самолет разбился под Рязанью
Фото: pixabay
Перед падением транспортный самолет Ил-76 загорелся. Самолет начал кружить, пытаясь совершить посадку. В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен, сообщает Zakon.kz.
Самолет потерпел крушение в районе Михайловского шоссе 24 июня, сообщают «Известия».
На борту самолета было около 10 человек. По данным МЧС РФ, в результате падения воздушного судна разрушений нет.
Погибли три человека, еще минимум пятеро получили травмы и были госпитализированы.
Сообщается, что перед падением транспортный самолет Ил-76 загорелся. Самолет начал кружить, пытаясь совершить посадку.
В настоящее время пожар на месте падения Ил-76 потушен.
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