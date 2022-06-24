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27 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей

27 июня истекает срок уплаты налогов и платежей Фото: pexels
В Казахстане 27 июня 2022 года истекает срок уплаты некоторых видов налогов и платежей, сообщает Zakon.kz.

В частности, напомнили в Департаменте госдоходов Алматы, необходимо уплатить:

КПН – авансовые платежи за июнь 2022 года;

КПН, удержанный у источника выплаты:

  • с доходов резидента, выплаченных в мае 2022 года;

  • с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в мае 2022 года (доходы по п. 1 ст.645 НК);

  • с доходов нерезидента из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК).

ИПН, удержанный у источника выплаты:

  • с доходов, выплаченных в мае 2022 года (доходы по пп. 1 - 12 и 17 ст. 321 НК);

  • с доходов физлиц-нерезидентов из источников в РК от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);

  • с доходов физических лиц-нерезидентов из источников в РК, выплаченных в мае 2022 года, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимися работодателями (доходы по п. 3 ст.655 НК).

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за май 2022 года;

НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в мае 2022 года;

Социальный налог за май 2022 года;

Плата за использование радиочастотного спектра:

  • текущий платеж по сроку не позднее 25 июня 2022 года;

  • уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в мае 2022 года.

Плата за предоставление междугородной или международной телефонной связи, а также сотовой связи: текущий платеж по сроку – не позднее 25 июня 2022 года;

Плата за пользование лицензией на занятие отдельными видами деятельности (игорный бизнес, хранение и реализация алкогольной продукции), полученной в 2021 году и/или ранее, по сроку не позднее 25 июня 2022 года;

Плата за пользование земельными участками:

  • физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в мае 2022 года;

  • при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в мае 2022 года.

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за июнь 2022 года (не позднее 25 числа текущего месяца).

Обязательные пенсионные взносы:

  • удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в мае 2022 года;

  • уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в мае 2022 года;

  • уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в мае 2022 года;

  • уплачиваемые добровольно гражданами РК по полученным в мае 2022 года доходам:

- по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

- от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

- от работы за пределами РК.

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в мае 2022 года;

Социальные отчисления за май 2022 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в мае 2022 года.

Взносы на ОСМС:

  • удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в мае 2022 года;

  • уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющими СНР на основе патента), ЛЧП из полученных доходов в мае 2022 года;

  • уплачиваемые самостоятельными плательщиками из полученных доходов в мае 2022 года.

Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2022 году можно в налоговом календаре.

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