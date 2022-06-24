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Коронавирус за сутки выявили у 54 казахстанцев

Коронавирус выявили у 54 казахстанцев за сутки Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 23 июня. Согласно данным, больше всего заболевших выявили в Алматы, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 8,

  • в Алматы – 38,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 1,

  • в Атырауской области – 1,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 1,

  • в Карагандинской области – 1,

  • в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 306 110 случаев.

В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 5,

  • в Алматы – 11,

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 211 человек.

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COVID-19 Казахстан
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