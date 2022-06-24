Коронавирус за сутки выявили у 54 казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 23 июня. Согласно данным, больше всего заболевших выявили в Алматы, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 8,
в Алматы – 38,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 1,
в Атырауской области – 1,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 1,
в Карагандинской области – 1,
в Туркестанской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 306 110 случаев.
В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 5,
в Алматы – 11,
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 211 человек.
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