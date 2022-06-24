Коронавирус за сутки выявили у 54 казахстанцев

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В МВК по нераспространению COVID-19 предоставили информацию об эпидситуации в Казахстане на 23 июня. Согласно данным, больше всего заболевших выявили в Алматы, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 8,

в Алматы – 38,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 1,

в Атырауской области – 1,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 1,

в Карагандинской области – 1,

в Туркестанской области – 1. Всего в стране подтверждено 1 306 110 случаев. В Казахстане 17 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 5,

в Алматы – 11,

в Павлодарской области – 1. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 211 человек. Читайте также Диетолог рассказала, кому опасно есть ананасы Кардиолог перечислил симптомы сердечной недостаточности Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией