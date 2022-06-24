45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июня: на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града, передает Zakon.kz.

Глубокая ложбина северо-западного циклона и связанные с ней поля фронтальной облачности протянутся через большую часть республики и принесут с собой кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. РГП «Казгидромет»

Как отметили синоптики, лишь западные и северо-западные регионы страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона.

Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков, дожди прекратятся. На юге ожидается пыльная буря. РГП «Казгидромет»