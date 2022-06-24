45-градусная жара и дожди ожидаются в Казахстане в выходные
Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 25-27 июня: на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града, передает Zakon.kz.
Глубокая ложбина северо-западного циклона и связанные с ней поля фронтальной облачности протянутся через большую часть республики и принесут с собой кратковременные дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града.РГП «Казгидромет»
Как отметили синоптики, лишь западные и северо-западные регионы страны ощутят влияние отрога Скандинавского антициклона.
Усиливаясь с северо-запада, он уменьшит количество облаков, дожди прекратятся. На юге ожидается пыльная буря.РГП «Казгидромет»
Основной фон температуры воздуха ожидается днем: на западе +25...+35°С, на севере +25...+33°С, в центре +30...+37°С, на востоке +27...+37°С, на юге очень сильная жара +40...+45°С, – добавили синоптики.
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