Золото подешевело за прошедшие пять сессий
Фото: pexels
За минувшие пять дней цены на золото снизились. Cитуация с падением наблюдалась и в пятницу утром, свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz.
По состоянию на 10:41 по времени Нур-Султана цена августовского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex снижается на 4,15 доллара, или на 0,22%, до 1825,85 доллара за тройскую унцию, – пишет 1prime.ru.
Июльский фьючерс на серебро подешевел на 0,14% — до 21,012 доллара за унцию.
На рынке драгоценного металла наблюдается отрицательная динамика. Она держится пятую торговую сессию подряд. Дело в том, что инвесторы оценивают перспективы ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы США.
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