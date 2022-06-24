Советы юриста: соседи развели тараканов, что делать

Специалисты юридической клиники Каспийский рассказали, что делать, если в квартире соседей находится очаг тараканов и они не следят за чистотой жилья, сообщает Zakon.kz.

В квартире моей соседки находится очаг тараканов, она не следит за чистотой своей квартиры и тараканы теперь ползут к нам. Что мы можем сделать? Есть ли возможность заставить соседку вызвать и оплатить услуги компании по дератизации помещений от тараканов, как быть? – прозвучал вопрос.

По мнению юристов, в первую очередь стоит обратиться в управляющую домом компанию с просьбой провести осмотр обеих квартиры и установить, кто в данной ситуации является правонарушителем.

При этом следует иметь в виду, что квартира, где потенциально развелись тараканы, может быть осмотрена только с разрешения ее собственника. Также следует обратиться в полицию, чтобы зафиксировать нарушение своих прав. Сотрудники полиции в любом случае обязаны отреагировать на заявление и провести профилактическую беседу с соседом, в квартире которого развелись тараканы. Специалисты юридической клиники Каспийский

Кроме того, юристы порекомендовали написать заявление в санитарно-эпидемиологическую службу, в котором изложить свои доводы.

Если же вышеперечисленные действия окажутся безрезультатными, то можно обратиться в суд с иском об обязательстве соседей устранить нарушения санитарно-эпидемиологических и ветеринарно-санитарных правил. В исковом заявлении следует подробно описать само нарушение.

Однако, отметили специалисты, подавать исковое заявление в суд следует только тогда, если вышеперечисленные методы не привели к желаемому результату, действиями или бездействием соседей причинен материальный или моральный ущерб.