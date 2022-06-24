Топ-10 счастливых женских имен

Бытует мнение, что как назовут ребенка при рождении, так и сложится в дальнейшем его судьба. Родителям необходимо подходить разумно при выборе имени. Корреспондент Zakon.kz сделал подборку самых удачных имен, которые могут принести счастье девочке.

Если обратить внимание на судьбы разных людей с одним и тем же именем, то становится очевидно, что девушки, названные одинаково, часто схоже проживают свою судьбу. Имя обладает своей энергетикой и при правильном выборе наделяет ею своего обладателя.

Мария

Одно из самых распространенных имен. Марией можно назвать новорожденную девочку, по сути, в любой стране мира, и оно не будет звучать чужеродно.

Женщина с таким именем чаще всего удачливая и везучая, оправдывая свое значение, как «госпожа». Мария — хозяйка своей судьбы: живет так, как чувствует, не оглядываясь назад и моментально забывая обиды. Ее жизнелюбие, оптимизм и энергичность способствуют достижению поставленных целей и задач.

Своим светлыми мыслями Мария как магнит притягивает к себе удачу, получая скорейшую реализацию своих желаний.

Татьяна

Еще одно старейшее из имен, которое можно истолковать, как «устроительница» и «учредительница», а согласно древнеримскому словарю – «миротворица».

Женщина, носящее это имя, прирожденный лидер. Она способна справляться с любыми, даже очень сложными задачами, благодаря своему волевому характеру. Татьяна в большинстве случаев адекватно оценивает себя, свои способности и возможности. Это помогает ей найти выход даже из самой запутанной жизненной ситуации. Кроме того, у нее развита интуиция, ограждающая ее от возможных ошибок.

Эти женщины легко могут наладить контакт с окружающими, вписавшись в любой коллектив. Часто обладают большим кругом друзей и оттого редко остаются в одиночестве.

Бахыт

Имя имеет персидское происхождение и в переводе значит – «счастливая». Бахыт оставляет глубокий отпечаток на характере человека и его судьбе. Щедро одаривает женщину умом, определяя ее таланты, способствуя материальному благополучию.

Также у женщин, носительниц этого имени, отмечается большая способность к самореализации и воле. Нумерологи считают, что девиз имени Бахыт: «Сделаю все, чтобы вы обратили на меня внимание». Женщина с таким именем способна добиться многого, и обязательно станет счастливой.

Малика

Это имя имеет несколько значений в зависимости от того, с каким ударением его произносят. Если сильный слог первый, тогда это слово переводится как «ангел», а если второй – как «царица», «владычица».

С раннего возраста девочка с именем Малика проявляет колоссальное жизнелюбие. Ее радует абсолютно все: от яркой радуги до нового питомца. Чаще всегда Малика находится в хорошем настроении. Она почитает своих родителей, к которым нежно привязана, но все же не теряет на протяжении всей жизни самостоятельности. Наделена такими качествами, как чуткость, уживчивость и работоспособность.

Малика способна ужиться абсолютно с любым человеком, обладая внутренним спокойствием, имея огромный запас терпения и оптимизма. Она ответственна, а такое качество ее характера, как эмоциональная стабильность, позволяет заряжать окружающих, внушая им уверенность в хорошем исходе дела.

Дисциплинированность – значимый плюс, благодаря которому женщина с этим именем может сделать карьеру там, где другие только мечтают о повышении. Малика является отзывчивой натурой и хорошим другом – на нее можно рассчитывать в трудной ситуации.

Виктория

Носительница этого имени обладает волевым и упрямым нравом, но в то же время способна упорно трудиться, чтобы обладать большими деньгами и властью. Не зря значение имени – «победительница».

Виктория никогда не позволит себе быть ущемленной и в чем-то остро нуждаться. Благодаря своему острому уму и сообразительности, нередко обладая целеустремленностью, имеет достойную работу или прибыльное занятие, где зачастую показывает блестящие результаты. Она редко ошибается, а если это происходит, то никогда не винит окружающий мир, стараясь проанализировать свой поступок и сделать выводы.

В то же время Викторию тяготят быт и домашняя работа. Рутина способна ввести ее в состояние хандры. Также женщину, названную этим именем, отличают легкость, честность, что обеспечивает ей признание и уважение в обществе.

Алия

Имя Алия имеет различные версии происхождения и означает «возвышенная», «высокая». С детства Алия отличается самостоятельностью и веселым нравом. Ее неизменная жизнерадостность является источником энергии на протяжении всей жизни, позволяющей ей не унывать, а смотреть на все немного проще, благополучно выходя даже из самых сложных ситуаций.

Она одарена природной жизнестойкостью, что помогает ей принимать ответственные решения. В работе занимает лидирующие позиции.

Алия обладает аналитическим складом ума, она знает жизнь. Ей вполне под силу стать гениальным писателем или ученым. Для этого Алие важно верить в собственную удачу.

Обладательница этого имени устойчива в своих интересах, в обществе стремится быть на виду, не забывая и о своей неотразимости.

Адия

Имя означает «дар» или «награда». Женщина с этим именем обладает земной энергией и все жизненные ресурсы направляет на укрепление своих корней. Ее черты характера, а именно – практичность, трудолюбие и ответственность – сосредоточены на создании систем поддержки масштабируемого роста.

Также Адия обладает твердостью характера, способствующей ее росту и развитию. Поэтому этим женщинам рекомендуется научиться расслабляться и чаще отдыхать, поддерживая свое физическое здоровье.

Кымбат

Имя Кымбат имеет значение «дорогая». Происхождение имени Кымбат глубоко откликается в характере и судьбе своей носительницы, определяя талант, ум, материальное благополучие, волю, способность к самореализации и многое другое.

Характер носительницы этого имени определяется такими чертами, как забота, поддержка и сопереживание. Кымбат обладает даром настоящего целителя, отличаясь способностью решать любые проблемы как в эмоциональной, так и в физической сферах. Кроме того, сполна остается запас жизненной энергии, чтобы помогать другим людям где-то словом, а где-то – делом.

Кымбат обладает сильным чувством ответственности и самоотверженно заботится о своей семье, друзьях и близких. Способна легко найти общий язык с детьми и животными, проявляя при этом непостижимую для окружающих нежность и внимание.

Елизавета

Значение имени – «Божья клятва». Достаточно часто во все времена именем Елизавета были названы девочки влиятельных родов или царских семей, имея аристократическое происхождение. Это не совпадение. Это имя способно вселять в его обладательницу силу и царственность, облагораживая и привлекая везение во всем, а также деньги. При этом властная и амбициозная Лиза очень великодушна, щедра, чувственна, нежна и порядочна.

Женщина с этим именем любит жизнь и шагает с открытым сердцем, принимая от судьбы и хорошее, и плохое. Она благодарна судьбе за минуты радости и приобретенный опыт. Елизавета нередко старается изменить мир к лучшему, но остается в то же время миролюбивой, умиротворенной, гармоничной натурой.

Кира

Женщина с этим именем – властная и практичная. У имени несколько версий происхождения. Некоторые считают, что оно произошло от греческого «Кирия», обозначающего «повелитель», «госпожа». Другие же утверждают, что оно трактуется как «луч света».

Чаще всего Киры – упрямые дамы, имеющие всегда свою точку зрения. Они прямолинейны, не успокоятся, пока не осуществят задуманное.

Кира умеет дружить и хранить секреты, всегда придет на помощь. Женщины, названные Кирой, редко сидят дома и занимаются воспитанием детей. Их интересуют успешная карьера и должность начальника.

Кира обладает тонким чувством юмора, привлекательна и самоуверенна, что помогает ей в достижении счастья и успешности. В греческой мифологии одну из нимф звали Кирена. Это была бесстрашная охотница и хранительница лесов.