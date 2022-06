«Да здравствует король!»: 13 лет без Майкла Джексона

В 2009 году Майкл Джексон официально был признан легендой Америки и иконой музыки. В его копилке званий также 15 премий Grammy и рекорд Книги рекордов Гиннесса. Как складывалась непростая, но яркая судьба этого талантливого человека, вспоминает корреспондент Zakon.kz.

Рождение легенды

«Король поп-музыки» — этот титул навсегда закрепился за звездой популярной музыки после того, как в 1989 году его так назвала актриса Элизабет Тейлор.

Альбом Thriller (1982) до сих пор остается самым продаваемым альбомом во всем мире. В этом же ряду еще четыре диска Джексона – Off the Wall (1979), Bad (1987), Dangerous (1991) и HIStory (1995).

Знаменитая «лунная походка» Майкла Джексона.

Майкл Джексон внезапно скончался 25 июня 2009 года. И значение загадочной фразы «Вот и все» сразу приобрело иной смысл, стало пророчеством некоего неотвратимого жеста судьбы.

«Вот и все» – именно так изначально планировалось назвать 10 концертов исполнителя. Впоследствии из-за бешеного спроса на билеты количество концертов было увеличено до 50.

Во время пресс-конференции 5 марта 2009 года Майкл Джексон сделал заявление о предстоящих концертах перед тысячей фанатов и сотнями представителей СМИ.

В тот день Майкл объяснил смысл трех слов, ставших лейтмотивом концертов.

Я просто хочу сказать, что это будут мои последние выступления в Лондоне. Когда я говорю «вот и все», именно это я и имею в виду. Мой последний выход на бис. Майкл Джексон

Более чем ожидаемые концерты на лондонской сцене Арены О2 планировались в промежутке между июлем 2009-го и мартом 2010-го.

Майкл Джексон скончался за несколько недель до того, как он должен был с триумфом появиться перед лондонскими фанатами. Врачи констатировали острую сердечную недостаточность. Это произошло лишь спустя несколько часов после того, как Майкл отработал очередную репетицию лондонского концерта в Стэллс-центре Лос-Анджелеса.

Картина «Вот и все» задумывалась изначально Джексоном и его другом – режиссером и продюсером Кенни Ортегой, как кинофильм об аргентинском выступлении. В итоге она стала поминальной молитвой, в которой есть и исповеди, и песни, и сцены репетиций…

Зритель увидит, как Джексон выбрал свой путь; увидит клипы, которые принесли популярность группе The Jackson 5; увидит, как хрупкий мальчик стал великим королем.

Человек из зеркала (так называла Джексона Мадонна) ушел, но легенда о нем живет вот уже 13 лет. И благодаря этому биографичному документальному фильму у всего мира есть возможность еще раз присмотреться и увидеть то, как рождалась эта легенда…

Смерть легенды

Майкл Джексон скончался в результате передозировки лекарственных препаратов.

Фото: instagram/michaeljackson

Конрад Мюррей, лечащий врач Джексона, запрещал ему принимать лекарства, не связанные с его лечением, но Майкл все-таки уговорил доктора сделать ему обезболивающий укол.

Врач сделал Джексону инъекцию пропофола и оставил его одного. Спустя пару часов он обнаружил певца с широко открытыми глазами, принялся делать непрямой массаж сердца, но было уже поздно. В попытке спасти звезду Мюррей даже поломал ему пару ребер. Медики констатировали смерть Майкла Джексона.

Позже Конрада Мюррея обвинили в непредумышленном убийстве поп-короля.

Несколько интересных фактов из жизни короля поп-музыки

В 2018 году он стал самой высокооплачиваемой умершей персоной года, заработав 400 млн долларов. У Майкла Джексона трое детей. Но до сих пор остается загадкой, кто является матерью третьего ребенка звезды, которого зовут Принц Майкл Джексон II. Есть сведения, что второй сын певца появился на свет благодаря суррогатному материнству. Джексон был дважды женат, первый раз — на дочери Элвиса, Лизе Мари Пресли, но они развелись в 1996 году. В браке с медсестрой Дебби Роу у него родились двое детей: сын Майкл Джозеф Джексон и дочь Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон.

Детство Джексона

Когда Майкл Джексон был маленьким, его отец, Джо Джексон, заставлял его заниматься музыкой вместе с братьями и сестрами, причем он часто бил и порол детей, когда они путали ноты или ошибались: таким образом он хотел уберечь их от связи с уличными бандами. Однако в результате такого воспитания дети остались почти без друзей, а Майкл, хотя и стал лучшим из лучших, страдал от сильного психологического давления.

В семидесятых годах будущая звезда выступал в группе The Jackson 5, в ее состав входили еще четверо его братьев.

Юный Майкл в период существования The Jackson выпустил несколько сольных альбомов и ряд успешных синглов, в том числе Got to Be There.

Здоровье Майкла Джексона

Певец также страдал от различных психических расстройств, включая дисморфию, которая вполне могла стать причиной столь радикальных изменений в его внешности.

После смерти исполнителя в результате вскрытия выяснилось, что Джексон болел витилиго – кожным заболеванием, из-за которого изменяется цвет кожи.

Майкл Джексон был одним из самых востребованных исполнителей в мире. Он оставил после себя огромное творческое наследие и навсегда останется самым известным музыкантом всех времен.