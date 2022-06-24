Сильная жара до +42°С ожидается в Казахстане

Штормовое предупреждение объявлено в девяти областях страны на 25 июня, передает Zakon.kz.

Днем на западе Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Караганде днем сильная жара 35 градусов.

Днем на западе Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане днем очень сильная жара +40°С.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на севере, северо-востоке области – сильный дождь. На севере, западе, востоке области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Петропавловске – гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем сильная жара +42...+44°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза.

В горных районах Жетысуской области – гроза. Ветер восточный, в горных районах 17-22 м/с. Днем сохраняется сильная жара +38°С. В Талдыкоргане днем сильная жара +36°С.

Днем на западе, востоке и в центре Атырауской области ожидается сильная жара до +38°С. На западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара до +36°С.

Днем на большей части Мангистауской области – сильная жара +40...+42°С.

На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется сильная жара +35...+37°С.