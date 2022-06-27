Ерболат Досаев обратился к алматинцам
Мы обсуждали будущее развитие города с активистами и экспертами в различных сферах, проанализировали тысячи обращений наших жителей, изучили состояние всех сфер жизни города. Это наши предложения, над которыми работали более 40 независимых экспертов – жителей нашего города, которые знают и любят Алматы, желают его преображения, дальнейшего развития и качественного роста.Аким Алматы Ерболат Досаев
Градоначальник отметил, что ведомство стремилось представить «основные приоритеты плана развития Алматы, в котором обозначены конкретные и осязаемые для алматинцев результаты».
Наша главная цель – это качественное повышение уровня жизни всех жителей нашего мегаполиса. Сегодня вам подробно представлены пути и перспективы развития Алматы до 2030 года с учетом реалий текущей ситуации и предстоящих вызовов.Ерболат Досаев
По словам акима, данные предложения выносятся на обсуждение, чтобы до 1 июля получить комментарии и идеи алматинцев, «которые будут рассмотрены и учтены при разработке плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив».
Жду вашей конструктивной обратной связи!Ерболат Досаев
Проект документа «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года» опубликован на сайте АО «Центр развития города Алматы».
Документ отражает краткосрочные и среднесрочные приоритеты развития города с учетом накопленных вопросов, международного опыта, результатов социологических исследований, исторической роли Алматы, его статуса, экономического потенциала и текущей оценки ситуации. Содержание документа ляжет в основу самого плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив до 2030 года, а также будет использовано при доработке и принятии Генерального плана Алматы до 2040 года, Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года.Пресс-служба акимата Алматы
Как уточняется, проект состоит из семи разделов:
«Комфортная городская среда».
«Устойчивый экономический рост».
«Управляемая урбанизация».
«Социальная устойчивость и стабильность».
«Зеленый Алматы».
«Смарт-сити».
«Безопасный город».
Реализация заложенных в документе инициатив даст возможность достичь гармоничного комплексного развития города, главной целью которого является создание комфортной, инклюзивной и безопасной городской среды.Пресс-служба акимата Алматы
В ведомстве отметили, что документ будет находиться на всеобщем обсуждении до 1 июля.