Ерболат Досаев обратился к алматинцам

Аким Алматы Ерболат Досаев обратился к жителям южной столицы. Он сообщил, что на всеобщее обсуждение вынесены «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года», передает Zakon.kz.

Мы обсуждали будущее развитие города с активистами и экспертами в различных сферах, проанализировали тысячи обращений наших жителей, изучили состояние всех сфер жизни города. Это наши предложения, над которыми работали более 40 независимых экспертов – жителей нашего города, которые знают и любят Алматы, желают его преображения, дальнейшего развития и качественного роста. Аким Алматы Ерболат Досаев

Градоначальник отметил, что ведомство стремилось представить «основные приоритеты плана развития Алматы, в котором обозначены конкретные и осязаемые для алматинцев результаты».

Наша главная цель – это качественное повышение уровня жизни всех жителей нашего мегаполиса. Сегодня вам подробно представлены пути и перспективы развития Алматы до 2030 года с учетом реалий текущей ситуации и предстоящих вызовов. Ерболат Досаев

По словам акима, данные предложения выносятся на обсуждение, чтобы до 1 июля получить комментарии и идеи алматинцев, «которые будут рассмотрены и учтены при разработке плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив».

Жду вашей конструктивной обратной связи! Ерболат Досаев

Проект документа «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года» опубликован на сайте АО «Центр развития города Алматы».

Документ отражает краткосрочные и среднесрочные приоритеты развития города с учетом накопленных вопросов, международного опыта, результатов социологических исследований, исторической роли Алматы, его статуса, экономического потенциала и текущей оценки ситуации. Содержание документа ляжет в основу самого плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив до 2030 года, а также будет использовано при доработке и принятии Генерального плана Алматы до 2040 года, Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года. Пресс-служба акимата Алматы

Как уточняется, проект состоит из семи разделов:

«Комфортная городская среда». «Устойчивый экономический рост». «Управляемая урбанизация». «Социальная устойчивость и стабильность». «Зеленый Алматы». «Смарт-сити». «Безопасный город».

Реализация заложенных в документе инициатив даст возможность достичь гармоничного комплексного развития города, главной целью которого является создание комфортной, инклюзивной и безопасной городской среды. Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что документ будет находиться на всеобщем обсуждении до 1 июля.