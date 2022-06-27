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Ерболат Досаев обратился к алматинцам

аким Алматы обратился к горожанам Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев обратился к жителям южной столицы. Он сообщил, что на всеобщее обсуждение вынесены «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года», передает Zakon.kz.
Мы обсуждали будущее развитие города с активистами и экспертами в различных сферах, проанализировали тысячи обращений наших жителей, изучили состояние всех сфер жизни города. Это наши предложения, над которыми работали более 40 независимых экспертов – жителей нашего города, которые знают и любят Алматы, желают его преображения, дальнейшего развития и качественного роста.Аким Алматы Ерболат Досаев

Градоначальник отметил, что ведомство стремилось представить «основные приоритеты плана развития Алматы, в котором обозначены конкретные и осязаемые для алматинцев результаты».

Наша главная цель – это качественное повышение уровня жизни всех жителей нашего мегаполиса. Сегодня вам подробно представлены пути и перспективы развития Алматы до 2030 года с учетом реалий текущей ситуации и предстоящих вызовов.Ерболат Досаев

По словам акима, данные предложения выносятся на обсуждение, чтобы до 1 июля получить комментарии и идеи алматинцев, «которые будут рассмотрены и учтены при разработке плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив».

Жду вашей конструктивной обратной связи!Ерболат Досаев

Проект документа «Основные приоритеты Плана развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года» опубликован на сайте АО «Центр развития города Алматы».

Документ отражает краткосрочные и среднесрочные приоритеты развития города с учетом накопленных вопросов, международного опыта, результатов социологических исследований, исторической роли Алматы, его статуса, экономического потенциала и текущей оценки ситуации. Содержание документа ляжет в основу самого плана развития Алматы до 2025 года и его среднесрочных перспектив до 2030 года, а также будет использовано при доработке и принятии Генерального плана Алматы до 2040 года, Комплексного плана развития Алматинской агломерации до 2030 года.Пресс-служба акимата Алматы

Как уточняется, проект состоит из семи разделов:

  1. «Комфортная городская среда».

  2. «Устойчивый экономический рост».

  3. «Управляемая урбанизация».

  4. «Социальная устойчивость и стабильность».

  5. «Зеленый Алматы».

  6. «Смарт-сити».

  7. «Безопасный город».

Реализация заложенных в документе инициатив даст возможность достичь гармоничного комплексного развития города, главной целью которого является создание комфортной, инклюзивной и безопасной городской среды.Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что документ будет находиться на всеобщем обсуждении до 1 июля.

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