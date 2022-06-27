Чемпионство, рэп и медитация: игрок ХК «Сарыарка» об отпуске и новом сезоне

Летом многие профессиональные спортсмены получают небольшую передышку от чемпионатов и регулярных тренировок. Чем же они занимаются в период затишья? Об этом рассказал игрок ХК «Сарыарка» Мадияр Ибрайбеков в преддверии нового хоккейного сезона.

Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка», главным партнером которого является онлайн-букмекер №1 Parimatch, провел крайне успешный сезон. Команда досрочно победила в регулярном чемпионате Казахстана и в третий раз завоевала звание лучшего клуба страны, вырвав золото в финале у кокшетауского «Арлана».

Защитник «орлов» Мадияр Ибрайбеков в интервью с удовольствием поделился мнением о предстоящем сезоне и о том, как отдыхать продуктивно, будучи профессиональным атлетом.

— Как ощущения перед началом следующего сезона? Есть ли уже какие-то ожидания и планы?

— Главная цель — победа в чемпионате. Сезон намечается очень интересный: будет Континентальный кубок и Кубок Казахстана, который мы должны выигрывать. Сейчас мы в отпуске, но продолжаем по возможности поддерживать себя в форме. А в июле начнутся сборы, где мы уже возьмемся за подготовку к чемпионату. Ожидания самые высокие!

— Какие игры или моменты вам особенно запомнились в прошлом сезоне?

— Хорошо запомнились финальные матчи против «Арлана» — серия была достаточно тяжелая. Особенно впечатлила седьмая игра. По накалу страстей, по уровню игры, по ярой поддержке болельщиков ее можно было сравнить с КХЛ. Впечатления были незабываемые!

Лично для меня прошлый сезон был очень интересный в плане опыта как в игровых моментах, так и в бытовых ситуациях с командой. Мне удалось поработать с тремя тренерами сразу, впервые в моей карьере, поэтому считаю, что сезон был приятный и продуктивный. А чемпионство стало вишенкой на торте.

— Последние игры были в апреле. Как вы поддерживаете себя в форме во время перерыва?

— Неделю я отдохнул, эмоционально в том числе. Потом стал ходить в тренажерный зал, устраивать пробежки. Потерять форму легко, а набрать очень сложно, поэтому я отдыхаю максимум дней десять и возвращаюсь к работе. Не обязательно брать тяжелые нагрузки — можно растягиваться, бегать, заниматься со своим весом, лечить травмы. Я, например, люблю поиграть в футбол, в теннис или в шахматы, чтобы разгрузить голову.

— Как часто вам удается отдохнуть между играми и тренировками?

— Отдыхать обязательно нужно, иначе нервная система будет перегружена. Для восстановления полезны бассейн, массаж, баня, здоровый сон. Также помогает медитация, я практикую ее уже несколько лет. Даже просто отвлечься полезно — сходить в кино или прогуляться.

Я люблю читать книги, занимаюсь музыкой, читаю рэп. Даже купил себе домашнюю студию звукозаписи и стараюсь развивать свое творчество. Это отлично расслабляет мозг после спорта, так как задействует другие нейроны. Мне нравится заниматься саморазвитием. Я не только слежу за новостями о хоккее, но и приобретаю новые навыки. Начал изучать иностранные языки, а еще увлекся недавно программированием.

— Активно ли вы пользуетесь соцсетями? Как вы их используете?

— Я считаю, что социальные сети нужно использовать продуктивно. Например, завести свой блог, развивать свой личный бренд. Сейчас практически все живут онлайн, а соцсети — очень мощный инструмент. Профессиональным спортсменам пригодится грамотно составленная страничка, чтобы представлять себя широкой публике и получать обратную связь от болельщиков. Я стараюсь развивать свой инстаграм (@fiftywan), всегда рад видеть новых подписчиков.

— Что бы вы хотели пожелать соперникам и болельщикам перед началом нового сезона?

— Соперникам желаю хорошей игры, красивой и честной борьбы. Пусть победит сильнейший!

Фанатов хочу попросить поддерживать нас еще энергичнее и громче, ведь эта поддержка очень важна. Мы очень любим наших болельщиков «Сарыарки», скучаем по ним в перерывах. Ждем всех на играх в новом сезоне!

Также хочу выразить благодарность нашему генеральному партнеру Parimatch. Мы будем и дальше стараться радовать вас и трудиться на благо нашего общего дела — развития хоккея в Казахстане.

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