Чемпионство, рэп и медитация: игрок ХК «Сарыарка» об отпуске и новом сезоне
Карагандинский хоккейный клуб «Сарыарка», главным партнером которого является онлайн-букмекер №1 Parimatch, провел крайне успешный сезон. Команда досрочно победила в регулярном чемпионате Казахстана и в третий раз завоевала звание лучшего клуба страны, вырвав золото в финале у кокшетауского «Арлана».
Защитник «орлов» Мадияр Ибрайбеков в интервью с удовольствием поделился мнением о предстоящем сезоне и о том, как отдыхать продуктивно, будучи профессиональным атлетом.
— Как ощущения перед началом следующего сезона? Есть ли уже какие-то ожидания и планы?
— Главная цель — победа в чемпионате. Сезон намечается очень интересный: будет Континентальный кубок и Кубок Казахстана, который мы должны выигрывать. Сейчас мы в отпуске, но продолжаем по возможности поддерживать себя в форме. А в июле начнутся сборы, где мы уже возьмемся за подготовку к чемпионату. Ожидания самые высокие!
— Какие игры или моменты вам особенно запомнились в прошлом сезоне?
— Хорошо запомнились финальные матчи против «Арлана» — серия была достаточно тяжелая. Особенно впечатлила седьмая игра. По накалу страстей, по уровню игры, по ярой поддержке болельщиков ее можно было сравнить с КХЛ. Впечатления были незабываемые!
Лично для меня прошлый сезон был очень интересный в плане опыта как в игровых моментах, так и в бытовых ситуациях с командой. Мне удалось поработать с тремя тренерами сразу, впервые в моей карьере, поэтому считаю, что сезон был приятный и продуктивный. А чемпионство стало вишенкой на торте.
— Последние игры были в апреле. Как вы поддерживаете себя в форме во время перерыва?
— Неделю я отдохнул, эмоционально в том числе. Потом стал ходить в тренажерный зал, устраивать пробежки. Потерять форму легко, а набрать очень сложно, поэтому я отдыхаю максимум дней десять и возвращаюсь к работе. Не обязательно брать тяжелые нагрузки — можно растягиваться, бегать, заниматься со своим весом, лечить травмы. Я, например, люблю поиграть в футбол, в теннис или в шахматы, чтобы разгрузить голову.
— Как часто вам удается отдохнуть между играми и тренировками?
— Отдыхать обязательно нужно, иначе нервная система будет перегружена. Для восстановления полезны бассейн, массаж, баня, здоровый сон. Также помогает медитация, я практикую ее уже несколько лет. Даже просто отвлечься полезно — сходить в кино или прогуляться.
Я люблю читать книги, занимаюсь музыкой, читаю рэп. Даже купил себе домашнюю студию звукозаписи и стараюсь развивать свое творчество. Это отлично расслабляет мозг после спорта, так как задействует другие нейроны. Мне нравится заниматься саморазвитием. Я не только слежу за новостями о хоккее, но и приобретаю новые навыки. Начал изучать иностранные языки, а еще увлекся недавно программированием.
— Активно ли вы пользуетесь соцсетями? Как вы их используете?
— Я считаю, что социальные сети нужно использовать продуктивно. Например, завести свой блог, развивать свой личный бренд. Сейчас практически все живут онлайн, а соцсети — очень мощный инструмент. Профессиональным спортсменам пригодится грамотно составленная страничка, чтобы представлять себя широкой публике и получать обратную связь от болельщиков. Я стараюсь развивать свой инстаграм (@fiftywan), всегда рад видеть новых подписчиков.
— Что бы вы хотели пожелать соперникам и болельщикам перед началом нового сезона?
— Соперникам желаю хорошей игры, красивой и честной борьбы. Пусть победит сильнейший!
Фанатов хочу попросить поддерживать нас еще энергичнее и громче, ведь эта поддержка очень важна. Мы очень любим наших болельщиков «Сарыарки», скучаем по ним в перерывах. Ждем всех на играх в новом сезоне!
Также хочу выразить благодарность нашему генеральному партнеру Parimatch. Мы будем и дальше стараться радовать вас и трудиться на благо нашего общего дела — развития хоккея в Казахстане.
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