Юрконсультанты смогут оказывать гарантированную государством помощь

Министерство юстиции подготовило изменения в постановление правительства, которым утверждается размер оплаты гарантированной государством юридической помощи, оказанной адвокатом, защитой и представительством, а также проведением примирительных процедур, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают, что юридические консультанты включены в список лиц, оказывающих гарантируемую государством юридическую помощь казахстанцам.

Так, предусматривается оплата в 1,15 МРП (3522 тенге) за один час участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве защитника:

подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления или оправданного в совершении инкриминируемого ему особо тяжкого преступления;

подозреваемого, обвиняемого, в отношении которого уголовное дело по подозрению, обвинению в совершении особо тяжкого преступления прекращено на стадии досудебного расследования;

участия на любой стадии производства по уголовному делу в качестве представителя лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления;

свидания с подзащитным, содержащимся под стражей, под домашним арестом или отбывающим наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы за совершение особо тяжкого преступления;

составления заявлений, ходатайств, процессуальных соглашений, жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, апелляционной, кассационной и иных жалоб, возражений на апелляционную, кассационную и иные жалобы, отзыва (возражения) на гражданский иск в защиту и в интересах подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного за совершение особо тяжкого преступления, или в интересах лица, признанного потерпевшим вследствие особо тяжкого преступления.

За иное участие также установлены ставки в 0,78 и 0,56 МРП (2389 и 1715 тенге соответственно).

Также этими поправками дополнены категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи.

Таким образом, государство будет оплачивать за работу юридическим консультантам так же, как и адвокатам.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» до 11 июля.