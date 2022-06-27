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Аида Курмангалиева освобождена от должности руководителя аппарата МТСЗН

МТСЗН Фото: primeminister.kz
Аида Курмангалиева работала руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты с января 2021 года, передает Zakon.kz.
Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Курмангалиева Аида Даденовна освобождена от должности руководителя аппарата МТСЗН РК, – сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Курмангалиева родилась в 1970 году в Кызылординской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Казахская государственная академия управления (1993), экономист;

  • Объединенный Венский Институт (Joint Vienna Institute), Вена, Австрия (2002);

  • Университет Дьюка (Duke University), Северная Каролина, США (2008);

  • Школа государственной политики им. Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew school of Public Policy), Сингапур (2009).

Научные звания, степени, деятельность:

  • кандидат экономических наук, тема диссертации «Институциональные основы эффективного управления развитием системы здравоохранения Казахстана» (2009).

Трудовой стаж:

  • экономист, начальник управления, заместитель директора департамента Министерства финансов РК (1993-2002);

  • директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы МЭБП РК (2002-2009);

  • вице-министр здравоохранения РК (12.2009 – 02.2013);

  • ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (02.2013 – 06.08.2014);

  • ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития РК (с 13.08.2014);

  • ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты РК (15.02.2017 – 01.2021);

  • руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК (с 01.2021).

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