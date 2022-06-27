Аида Курмангалиева освобождена от должности руководителя аппарата МТСЗН

Фото: primeminister.kz

Аида Курмангалиева работала руководителем аппарата Министерства труда и социальной защиты с января 2021 года, передает Zakon.kz.

Приказом министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Курмангалиева Аида Даденовна освобождена от должности руководителя аппарата МТСЗН РК, – сообщает пресс-служба премьер-министра РК. Курмангалиева родилась в 1970 году в Кызылординской области. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Казахская государственная академия управления (1993), экономист;

Объединенный Венский Институт (Joint Vienna Institute), Вена, Австрия (2002);

Университет Дьюка (Duke University), Северная Каролина, США (2008);

Школа государственной политики им. Ли Куан Ю (Lee Kuan Yew school of Public Policy), Сингапур (2009). Научные звания, степени, деятельность: кандидат экономических наук, тема диссертации «Институциональные основы эффективного управления развитием системы здравоохранения Казахстана» (2009). Трудовой стаж: экономист, начальник управления, заместитель директора департамента Министерства финансов РК (1993-2002);

директор департамента планирования расходов социальной сферы, директор департамента развития социальной сферы МЭБП РК (2002-2009);

вице-министр здравоохранения РК (12.2009 – 02.2013);

ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (02.2013 – 06.08.2014);

ответственный секретарь Министерства здравоохранения и социального развития РК (с 13.08.2014);

ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты РК (15.02.2017 – 01.2021);

руководитель аппарата Министерства труда и социальной защиты населения РК (с 01.2021). Читайте также Азамат Бейспеков назначен руководителем аппарата Минтруда Проект Конституционного закона об уполномоченном по правам человека разработали в Казахстане

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