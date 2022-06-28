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Еркеш Маукен избрана судьей Верховного суда

избрание судья Фото: primeminister.kz
Депутаты Сената избрали на должность судьи Верховного суда Республики Казахстан Еркеш Маукен, передает корреспондент Zakon.kz.
Главой государства на ваше рассмотрение внесено представление об избрании на должность судьи Верховного суда Маукен Еркеш – судьи Карагандинского областного суда. Председатель высшего судебного совета РК Денис Шипп

По его словам, стаж судейской работы Маукен Еркеш составляет более 22 лет, судья имеет высокий уровень профессиональной квалификации и большой опыт рассмотрения уголовных дел. Пользуется авторитетом в судейском сообществе и подготовлена к ответственной работе судьи Верховного суда.

Депутаты поддержали представление главы государства.

Также депутаты освободили от должности члена Счетного комитета Рашита Ахметова в связи с истечением срока полномочий: согласно конституционным нормам, срок полномочий члена Счетного комитета составляет пять лет. Рашит Ахметов был назначен на должность члена Счетного комитета 29 июня 2017 года.

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Мадина Мамырханова
Верховный суд Счетный комитет Казахстан
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