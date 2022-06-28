Очень сильная жара, град и шквал ожидаются в Казахстане 29 июня
Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на севере, северо-западе, юге, юго-востоке ожидается град, на севере, северо-западе, юге – шквал, на юго-западе, юге – пыльная буря. По республике усилится ветер.РГП «Казгидромет»
Ночью на востоке Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют сильный дождь.
В районе Алакольских озер Жетысуской области днем ожидается очень сильный ветер – 30 м/с.
Согласно прогнозу, сильная жара установится днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской областей, на юге Мангистауской, Кызылординской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей, очень сильная жара – на западе, в пустынных районах Туркестанской области, на юге, западе, севере Жамбылской области.
На большей части Кызылординской, Алматинской областей, на западе Абайской области, на востоке Западно-Казахстанской области, на западе, востоке Атырауской области, на юго-западе Улытауской области, на юго-востоке Карагандинской области, на юге Жамбылской области, в центре Павлодарской области, на севере Туркестанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.