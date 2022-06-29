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В MEGA стартует театральный фестиваль

спектакли фестиваль Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata
С 30 июня в ТРЦ MEGA Alma-Ata пройдет театральный фестиваль «Летний театр в MEGA», посетить который горожане смогут бесплатно. В рамках фестиваля будут показаны пять спектаклей от алматинских театров.

«Летний театр в MEGA» - это новый социальный проект ТРЦ MEGA Alma-Ata, цель которого – познакомить широкую аудиторию с работами современных творческих коллективов города и «пригласить» в театр каждого. На сцене амфитеатра MEGA Alma-Ata пройдут летние «гастроли» театров «ARTиШОК», «Тотального театра», инклюзивной театральной лаборатории «Действие буквально», а также театра современного танца «Самрук».

театр фестиваль

Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata

В апреле мы уже приглашали театр «ARTиШОК» - они сыграли спектакль «Песенник» прямо в фудхолле ТРЦ MEGA Alma-Ata. Тогда нашей целью было провести душевное теплое мероприятие, которое объединяет людей, подарить посетителям весеннее настроение и веру в то, что все будет хорошо. В итоге мы получили много восторженных отзывов, как от зрителей, так и от актеров, которые впервые выступали на такой необычной площадке, и решили повторить этот опыт, но уже в формате полноценного фестиваля.Директор по коммуникациям Astana Group Ляззат Альжанова

Куратором фестиваля пригласили театр «ARTиШОК», который выбрал для фестиваля пять спектаклей. Это их собственная постановка «Зефирный Жора», детский спектакль «Приключения поросенка Фунтика» от «Тотальный театр», перфоманс «В кругу друзей. Инклюзия и социальный танец» от «Действие буквально», одноактные балеты от театра современного танца «Самрук». Кроме того, специально для фестиваля театральный режиссер Галина Пьянова готовит эксклюзивный поэтический перфоманс «Поэтки», премьера которого состоится на площадке «Летнего театра в MEGA».

фестиваль театр

Фото: ТРЦ MEGA Alma-Ata

Для театров это не совсем обычный опыт, но мы приняли предложение от MEGA, так как это наш надежный партнер с большим опытом в проведении массовых мероприятий. Мы пошли на этот эксперимент, чтобы привлечь новую аудиторию и познакомить ее со своим творчеством. Мы будем рады увидеть посетителей фестиваля в наших театрах.Куратор «Летний театр в MEGA» Анастасия Тарасова

Поддержка важных социальных проектов – это давняя традиция сети ТРЦ MEGA, это вклад компании в культурное развитие страны. В MEGA регулярно проходят музыкальные вечера, танцевальные мероприятия, образовательные лекции, компания поддерживает актеров, кинематографистов, художников.

В этом сезоне мы по традиции запустили серию мероприятий под открытым небом «Лето в амфитеатре», куда входит образовательные лекции MEGA Talks, концерты в формате открытый микрофон I.MUSIC.U, танцевальные вечера и фитнес тренировки. Также в этот раз мы решили выйти на новый уровень и провести большой театральный фестиваль, который будет идти все лето. Надеемся, что он соберет большое количество зрителей и будет по достоинству оценен горожанами.Генеральный директор сети ТРЦ MEGA, Айжан Тулемисова

Фестиваль будет проходить в амфитеатре ТРЦ MEGA Alma-Ata (ул. Розыбакиева, 263).

Начало спектаклей – в 19:00.

Расписание спектаклей:

  • 30 июня – спектакль «Зефирный Жора», театр «ARTиШОК» (для взрослых и детей от 6 лет);

  • 14 июля – спектакль «Приключения поросенка Фунтика», «Тотальный театр» (для детей от 2 до 10 лет);

  • 28 июля – перфоманс «В кругу друзей. Инклюзия и социальный танец», инклюзивная театральная лаборатория «Действие буквально»;

  • 11 августа – одноактные балеты «11-размышление о беге времени» и «Эголенд. Я люблю (не тебя)», театр современного танца «Самрук»;

  • 25 августа – перфоманс «Поэтки», специальный театральный MEGA-проект от режиссера Галины Пьяновой.

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