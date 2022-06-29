Ограничить покупку и продажу российского рубля обменными пунктами предложил мажилисмен

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Аманжан Жамалов обратился к правительству с просьбой принять меры для обеспечения стабильности курса тенге к российскому рублю, передает корреспондент Zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к главе Нацбанка, мажилисмен напомнил, что после январских событий президент поручал финрегулятору обеспечить стабильность валютного рынка до полного восстановления доверия к тенге.

Но сегодня логикой и разумом не понять, что происходит с курсом тенге. Курс рубля укрепился почти до рекордных девяти рублей. За последние три месяца по отношению к тенге рубль подорожал на 50%. Соответственно, подорожал на 50% весь российский импорт. Напомню, Россия – это основной импортер для Казахстана. Половина всего импорта продовольствия приходится на Россию. Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов

Мажилисмен добавил, что Россия также является ключевым поставщиком строительных материалов, мебели, одежды и обуви.

Для нас крепкий рубль означает рублевую инфляцию на критически важные импортные товары. Недавно Национальный банк выступил с заявлением относительно курса рубля. Цитирую: «Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль/тенге продолжает расти». Складывается ощущение, что Нацбанк живет в своей параллельной реальности, где рубль еще котируется на мировых рынках. Хочу дать пояснение. Курс национальной валюты стран определяется балансом между экспортом и импортом товаров, услуг и инвестиций. То есть курс рубль/доллар должен определяться торгово-платежным балансом России. Санкции, направленные западными странами на Россию, фактически свели к нулю валютный импорт в Россию. Но в то же время из-за роста цен в первую очередь на энергоносители экспорт остался прежним и даже вырос. Из-за этого резко вырос курс рубля. Но это квазирыночный курс. Аманжан Жамалов

Фактически, по словам депутата, на сегодня российский рубль – неконвертируемая валюта.

Об этом говорит то, что россияне не могут у себя купить такой «дешевый» доллар из-за ограничений Центрального банка и его политики, поощряющей «выдавливать» клиентов из долларовых депозитов за счет отрицательных ставок, «диких» комиссий за валютные операции и так далее. Плюс ко всему, по внешнему долгу России объявлен дефолт. Все это я веду к тому, что курс рубля к доллару – искусственный, условный, то есть квазирыночный. Поэтому и курс рубля к тенге тоже квазирыночный. Мы находимся в едином экономическом пространстве, и для нас такая ситуация несет серьезные экономические риски и издержки. Свободное перемещение рублей приводит к тому, что россияне открывают счета в казахстанских банках, обменивают их на тенге, а затем на доллары и выводят за рубеж... В итоге доллары и товары вывозятся, а в Казахстане остаются рубли. Аманжан Жамалов

В результате, как отметил парламентарий, в отечественных банках второго уровня скопилась большая рублевая масса. Переизбыток рублевой массы подтверждает введение банками комиссии за прием российской валюты на текущий счет и на депозит. Ее размер достигает 20%.

Обменные пункты продают рубль по сниженному курсу. Если официальный курс рубля 8,83 тенге, то обменники продают рубли за 7,6 тенге. И непонятно, что делать с этой рублевой массой. Единственное место, где можно использовать рубли, – это Россия. То есть нужно наращивать импорт из России. Но у них у самих сейчас дефицит товаров. Напротив, можно ожидать, что Россия будет наращивать импорт через Казахстан. Тем более что курс рубля сейчас очень привлекательный. Складывается парадоксальная ситуация – растет приток рублевой наличности в Казахстан и при этом курс рубля укрепляется. Хотя должно было быть совсем наоборот. Когда предложение одной валюты растет, ее курс должен ослабляться. Аманжан Жамалов

В связи со сложившейся ситуацией депутат считает необходимым принять ряд мер:

ввести ограничения на вывод капитала в долларах или евро для иностранных граждан, конвертирующих рубли в другую валюту;

ввести ограничения на покупку и продажу российских рублей обменными пунктами;

с учетом особенностей формирования курса рубля на российском рынке принять меры для формирования специального расчетного курса рубля к тенге.

Также Министерству финансов, по мнению Жамалова, следует рассмотреть возможность использовать накопленную рублевую массу для досрочного погашения долга правительства и субъектов квазигоссектора, номинированного в российских рублях.