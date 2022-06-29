Общественные туалеты в Алматы перейдут в доверительное управление частникам

Работа общественных туалетов – один из актуальных и больных вопросов для горожан и туристов. Корреспондент Zakon.kz посетил один из 20 таких туалетов и узнал, когда можно в них попасть и каково их будущее.

Отсутствие общественных туалетов в Алматы было давней проблемой. Однако теперь в крупнейшем мегаполисе Казахстана, одном из туристических центров страны, открылось сразу 20 муниципальных общественных туалетов «в целях создания комфортных условий для жителей и гостей города, а также в связи с частыми запросами жителей о необходимости наличия таких объектов».

Фото: Zakon.kz

По данным Управления туризма Алматы, все 20 локаций определены и согласованы совместно с аппаратами акимов районных акиматов и структурными управлениями акимата Алматы. Перед установкой санитарно-гигиенических узлов (СГУ) специалистами была проведена работа по определению близко расположенных инженерных сетей (канализация, водопровод, электричество) для дальнейшего подключения СГУ.

Найти муниципальные общественные туалеты в Алматы можно по таким адресам:

ул. Байсеитовой (северная сторона площади Республики);

пр. Абая, угол ул. Байсеитовой (южная сторона);

ул. Панфилова (между Жибек жолы и Макатаева);

площадь Астана (восточная сторона университета КБТУ);

ул. Жибек жолы (угол ул. Желтоксан);

сквер Байтурсынова (северо-восточная сторона ул. Жамбыла);

возле театра им. Абая (восточная сторона);

ул. Амангельды (восточная сторона пр. Абая);

сквер Иманова по ул. Желтоксан (угол ул. Маметовой);

парк Коктобе (нижняя парковочная зона);

ул. Тулебаева, ниже пр. Абая (восточная сторона);

сквер им. Шухова по ул. Оренбургская (северная сторона);

Центральный стадион (южная сторона пр. Абая);

пр. Дулати (аллея напротив парка Первого Президента Казахстана);

мкр. Коктем-2 (по ул. Тимирязева, напротив КазНУ им. аль-Фараби);

аллея по пр. Гагарина (между ул. Жандосова и ул. Сатпаева);

сквер Сары-Арка (западная сторона пр. Алтынсарина);

мкр. 8 (восточная сторона стадиона школы №116);

автовокзал «Сайран» (северо-восточная сторона, ближе к пр. Толе би);

ул. Шалова, угол ул. Пятницкого (северо-западная сторона).

Проблема в том, что еще весной большинство из муниципальных туалетов были «временно закрыты».

В Управлении туризма Алматы в ответе на официальный запрос Zakon.kz сообщили, что на данный момент все 20 муниципальных общественных туалетов или санитарно-гигиенических узлов (СГУ) под вывеской Visit Almaty работают в штатном режиме.

На свой страх и риск автор этих строк отправился в один из них – на ул. Панфилова между Жибек жолы и Макатаева.

Общественный СГУ оказался действительно открыт и доступен абсолютно бесплатно, был достаточно чистым. Свет включается, как только человек заходит внутрь и закрывает дверь. Все коммуникации (вода, жидкое мыло, сушилка для рук) в наличии и рабочем состоянии. Правда, туалетная бумага на момент посещения, видимо, закончилась.

Внутри СГУ очень чисто, нет неприятных запахов. Плата за пользование туалетом пока не взимается, хотя устройство для приема мелочи уже установлено.

Фото: Zakon.kz

Имеется пандус для людей с ограниченными возможностями, для них же выделена отдельная кабинка. К слову, кабинки достаточно просторные.

Фото: Zakon.kz

Единственный минус пока в том, что воспользоваться таким общественным туалетом пока можно в ограниченное время днем – с 10:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00. Это связано с тем, что в настоящее время СГУ обслуживаются районными акиматами.

Что касается будущего 20 муниципальных общественных туалетов, то оно уже известно.

Для дальнейшего функционирования и обслуживания объявлен конкурс по передаче 20 СГУ в доверительное управление через Управление государственных активов Алматы. Срок завершения приема заявок – 7 июля 2022 года. После передачи в доверительное управление потенциальный поставщик предоставит план управления СГУ, который включает порядок взимания платы, работы по содержанию, режим работы, меры по сохранению имущества. Управление туризма Алматы

О планах по увеличению числа общественных туалетов в Алматы пока не сообщается.