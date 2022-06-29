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Курс рубля превысил 9 тенге на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 465,69 тенге, поднявшись на 9,39 тенге, передает Zakon.kz.

При этом средневзвешенный курс российского рубля вырос до 9,13 тенге (+0,47). Объем торгов составил 921,89 млн рублей.

Средневзвешенный курс евро составляет 484 тенге (+9,83).

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос на 0,75 тенге и составил 68,64 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 461-467 тенге, евро – 485-495 тенге, рос. рубль – 7,7-8,4 тенге.

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