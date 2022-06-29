Курс рубля превысил 9 тенге на торгах

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 465,69 тенге, поднявшись на 9,39 тенге, передает Zakon.kz.

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