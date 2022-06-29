Вооруженного мужчину сняли с парапета полицейские в Алматы
Фото: Zakon.kz
Мужчина, разгуливающий с ножом по парапету на пересечении улиц Саина и Улугбека, попал на видео. Его личность устанавливают стражи порядка, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе ведомства отмечают, что сообщение о вооруженном мужчине, который пытается спрыгнуть с моста, поступило в полицию 29 июня в 05:58.
Увидев сотрудников полиции, мужчина выбросил нож. Для медицинского обследования была вызвана скорая помощь. Личность мужчины, а также мотивы попытки суицида устанавливаются.Пресс-служба ДП Алматы
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