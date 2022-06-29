Вооруженного мужчину сняли с парапета полицейские в Алматы

Фото: Zakon.kz

Мужчина, разгуливающий с ножом по парапету на пересечении улиц Саина и Улугбека, попал на видео. Его личность устанавливают стражи порядка, сообщает Zakon.kz.

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