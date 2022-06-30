Коронавирус за сутки выявили у 137 казахстанцев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МВК по нераспространению COVID-19 предоставила информацию об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июня. Количество заболевших за сутки продолжает расти, передает Zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 26,
в Алматы – 77,
в Шымкенте – 6,
в Акмолинской области – 4,
в Алматинской области – 5,
в Атырауской области – 4,
в Жамбылской области – 1,
в Карагандинской области – 9,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 2,
в Туркестанской области – 1.
⠀Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.
В Казахстане 34 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 13,
в Алматы – 21.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 362 человека.
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