Коронавирус за сутки выявили у 137 казахстанцев

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

МВК по нераспространению COVID-19 предоставила информацию об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июня. Количество заболевших за сутки продолжает расти, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 26,

в Алматы – 77,

в Шымкенте – 6,

в Акмолинской области – 4,

в Алматинской области – 5,

в Атырауской области – 4,

в Жамбылской области – 1,

в Карагандинской области – 9,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 2,

в Туркестанской области – 1. ⠀Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев. В Казахстане 34 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Нур-Султане – 13,

в Алматы – 21. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 362 человека. Читайте также ВОЗ: Заболеваемость COVID-19 в мире выросла за неделю на 18% Есмагамбетова: «Желтая» зона – не повод для введения каких-то ограничений Айжан Есмагамбетова объяснила продление срока годности вакцины Pfizer

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