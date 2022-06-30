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Коронавирус за сутки выявили у 137 казахстанцев

Коронавирус за сутки выявили у 137 казахстанцев Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
МВК по нераспространению COVID-19 предоставила информацию об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 29 июня. Количество заболевших за сутки продолжает расти, передает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 137 новых случев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 26,

  • в Алматы – 77,

  • в Шымкенте – 6,

  • в Акмолинской области – 4,

  • в Алматинской области – 5,

  • в Атырауской области – 4,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в Карагандинской области – 9,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 2,

  • в Туркестанской области – 1.

⠀Всего в стране подтверждено 1 306 608 случаев.

В Казахстане 34 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 13,

  • в Алматы – 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 292 362 человека.

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