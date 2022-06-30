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Парламент поддержал предложение Токаева об отправке военных Казахстана для участия в миссиях ООН

Казахстан, ООН, миротворцы, Токаев, предложение, Парламент, поддержка Фото: senate.parlam.kz
Депутаты на совместном заседании палат Парламента Казахстана рассмотрели предложение президента Касым-Жомарта Токаева о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил РК для участия в миссиях ООН, передает корреспондент Zakon.kz

Документ представил министр обороны Руслан Жаксылыков.

Считаю целесообразным расширить участие Вооруженных сил Казахстана в миротворческих миссиях ООН в соответствии с главой 7 Устава ООН в Центральноафриканской республике Конго и Мали. Казахстан готов выделить как отдельных военнослужащих в качестве штабных офицеров и военных наблюдателей, так и специализированные подразделения, наиболее востребованные в миссиях ООН: пехотные, медицинские, разведывательные, инженерные подразделения военной полиции.Руслан Жаксылыков

По словам министра, оценка и отбор будут состоять из нескольких этапов. От Казахстана в ООН поданы пять подразделений. Все они находятся на разных уровнях подготовки.

Мы наши подразделения будем отправлять не сразу, а по заявке. Нам будет даваться оценка по готовности к выполнению миссии, – добавил глава Минобороны.

Предложение главы государства было поддержано депутатами обеих палат Парламента РК.

Тамила Языкова
Жаксылыков Руслан МО РК Казахстан
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