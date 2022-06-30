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Житель Усть-Каменогорска поджег дом сожительницы после ссоры

поджог дом ВКО полиция Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге частного дома. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции ВКО, в середине июня по улице Тынышпаева в Усть-Каменогорске начался пожар.

Полицейские, выехав на место происшествия, в ходе проверки выяснили, что 44-летний мужчина после ссоры с 48-летней сожительницей умышленно поджог ее дом. Пресс-служба ДП ВКО

Причиненный ущерб, как отмечено в сообщении, оценивается на сумму около 6 000 000 тенге.

Злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции, где при допросе дал признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 202 ч. 2 УК РК.Пресс-служба ДП ВКО

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Анастасия Московчук
Восточно-Казахстанская область Усть-Каменогорск
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