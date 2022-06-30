Житель Усть-Каменогорска поджег дом сожительницы после ссоры

В Усть-Каменогорске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге частного дома. Начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы полиции ВКО, в середине июня по улице Тынышпаева в Усть-Каменогорске начался пожар.

Полицейские, выехав на место происшествия, в ходе проверки выяснили, что 44-летний мужчина после ссоры с 48-летней сожительницей умышленно поджог ее дом. Пресс-служба ДП ВКО

Причиненный ущерб, как отмечено в сообщении, оценивается на сумму около 6 000 000 тенге.