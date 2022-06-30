Депутаты Парламента Казахстана ушли на каникулы

Парламент завершил II сессию Парламента РК VII созыва. Депутаты ушли на каникулы до 1 сентября, передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня мы завершаем работу и подводим итоги II сессии Парламента РК VII созыва. Ключевые стратегические приоритеты текущей сессии были определены президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на открытии сессии в сентябре прошлого года, а также в Послании народу Казахстана. В прошедший период парламентская деятельность была насыщена знаковыми событиями и важными решениями. Спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов

Он добавил, что была содержательная и законодательная повестка сессии: в работе обеих палат было 127 законопроектов, из них 78 были приняты. В настоящее время 66 законов, принятых Парламентом, подписаны президентом и уже вступили в силу.

В очередной парламентской сессии вектор законодательной работы будет, по словам спикера Мажилиса, ориентирован на достижение задач, поставленных в Послании президентом, и реализацию конституционных реформ.

Необходимо разработать и принять более 20 новых законопроектов. Будут приняты конституционные законы о прокуратуре, омбудсмене, изменены законы о выборах, политических партиях и ряд других. Глава государства, выступая на Национальном курултае, отметил, что не стоит затягивать реформу. Люди хотят, чтобы реальные изменения происходили уже сейчас. Президент поручил принять главные законы до конца года. Поэтому нам, депутатам, необходимо незамедлительно приступить к этой работе в начале следующей сессии Парламента. Ерлан Кошанов

Отметил спикер в этой связи и отдельные недостатки, оказывающие негативное влияние на законотворческий процесс. В числе системных недостатков – слабое планирование, недостаточная проработка и неподготовленность законопроектов.

Зачастую правительство активизируется, когда поджимают сроки. Как правило, это происходит в конце года или сессии. Сложилась тенденция значительной переработки законопроектов в стенах Парламента, отсутствие четкой позиции правительства по тем или иным нормам… В рассматриваемые законопроекты бесконечно вносятся изменения, в их числе поправки, не отвечающие концепции законопроекта. Как результат, значительным образом меняется первоначальная концепция законопроекта. Имеются случаи, когда министры за счет депутатов решают свои горящие вопросы. Это происходит и на стадии рассмотрения в Мажилисе, и в Сенате. Спикер Мажилиса Парламента РК

Имеются, по его словам, нарекания у депутатского корпуса и к качеству ответов на депутатские запросы.