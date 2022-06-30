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Ожидать ли роста цен на продукты, рассказали в МСХ и Минторговли

повышение цен на продукты, Казахстан Фото: Zakon.kz
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах Парламента прокомментировали вопрос о возможном подорожании продуктов на фоне новостей о росте заболеваемости коронавирусом, передает корреспондент Zakon.kz.
Для всплеска цен условий нет, понятно, что ажиотажный рост всегда имеет место быть, но соответствующие разъяснения мы даем. Разъясняющую работу по балансу социально значимых продуктов мы проводим. Условий для роста цен на продукты именно из-за пандемии нет.Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов

С ним солидарен глава МСХ Ербол Карашукеев.

Мы две волны пандемии прошли. По сравнению с первой волной пандемии уже более опытные. В принципе, понимаем, что такое пандемия, что такое ковид – поэтому посеялись, увеличили площади посевов социально значимых продуктов. Все, что зависит от нас, мы сделали, я думаю, все будет нормально. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев

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Мадина Мамырханова
COVID-19 МТИ РК МСХ РК Карашукеев Ербол Султанов Бахыт Казахстан
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