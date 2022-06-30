В Атырау из окна третьего этажа выпали пятилетние девочки-близняшки

В ведомстве уточнили, что сестер доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.

Половина всех падений были связаны с мебелью, стоящей возле окна, и невнимательное отношение взрослых.

По данным пресс-службы, в хронику происшествий чаще всего попадают дети до 5 лет (80% случаев).

дети могут выпасть из окна, если оно приоткрыто более чем на 12,5 см. Даже если вам кажется, что детская голова в такую щель не пролезет, не распахивайте створки шире;

на всех окнах нужно установить защелки или ограждения, не позволяющие открывать их более чем на 12,5 см. Механизмы работают не только в режиме закрытого окна, но и в режиме «проветривания»;

не играйте с детьми у окна. Не ставьте их на подоконник, чтобы показать машины, прохожих и т.д.;

не ставьте мебель, на которую легко взобраться, вблизи окна. И не полагайтесь на москитные сетки;

шнуры и цепочки от жалюзи не должны свисать: они помогут ребенку взобраться на окно;

балкон нужно застеклить;