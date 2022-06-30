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В Атырау из окна третьего этажа выпали пятилетние девочки-близняшки

близняшки окно реанимация Атырау Фото: freepik
27 июля в микрорайоне Нурсая в Атырау девочки-близняшки выпали из окна третьего этажа. Они находятся в реанимации, сообщает Zakon.kz.
27 июля в 22:10 из окна третьего этажа дома выпали две пятилетние девочки. Близняшки оперлись на москитную сетку, но она не выдержала их веса. В тот момент мама девочек находилась в соседней комнате.Пресс-служба ДЧС Атырауской области

В ведомстве уточнили, что сестер доставили в реанимационное отделение областной детской больницы.

По данным пресс-службы, в хронику происшествий чаще всего попадают дети до 5 лет (80% случаев).

Половина всех падений были связаны с мебелью, стоящей возле окна, и невнимательное отношение взрослых.

Вот несколько простых правил:

  • дети могут выпасть из окна, если оно приоткрыто более чем на 12,5 см. Даже если вам кажется, что детская голова в такую щель не пролезет, не распахивайте створки шире;

  • на всех окнах нужно установить защелки или ограждения, не позволяющие открывать их более чем на 12,5 см. Механизмы работают не только в режиме закрытого окна, но и в режиме «проветривания»;

  • не играйте с детьми у окна. Не ставьте их на подоконник, чтобы показать машины, прохожих и т.д.;

  • не ставьте мебель, на которую легко взобраться, вблизи окна. И не полагайтесь на москитные сетки;

  • шнуры и цепочки от жалюзи не должны свисать: они помогут ребенку взобраться на окно;

  • балкон нужно застеклить;

  • не оставляйте детей без присмотра даже ненадолго.

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Анастасия Московчук
Атырау
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