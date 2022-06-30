Курс доллара превысил 470 тенге на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,34 тенге, поднявшись еще на 4,65 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и остановился на отметке 70,26 тенге (+1,61).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 8,89 тенге.
Средневзвешенный курс евро подрос до 484 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 464-470 тенге, евро – по 485-496 тенге, российские рубли – по 7,5-8 тенге.
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