Дежурные ЦОНы в Казахстане будут работать по субботам

С 1 июля изменится график работы центров обслуживания населения в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

ЦОНы будут работать и по субботам с 9:00 до 13:00, кроме праздничных дней. В будни их график работы останется прежним – с 9:00 до 20:00. Пресс-служба НАО «ГК «Правительство для граждан»

С адресами дежурных ЦОНов можно ознакомиться здесь.

Остальные отделы ЦОН продолжат работу по стандартному графику понедельник-пятница с 9:00 до 18:00.

Отметим, что дежурные ЦОНы есть только в областных центрах. В Улытауской и Жетысуйской областях они будут определены позднее.