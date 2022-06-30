445 человек осуждены в Казахстане после январских беспорядков
Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил новые подробности по январским беспорядкам, передает корреспондент Zakon.kz.
В целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.Елдос Килымжанов
В настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых. Заместитель начальника Службы уголовного преследования ГП уточнил, что указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.
С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.
Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое.Елдос Килымжанов
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ