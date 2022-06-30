445 человек осуждены в Казахстане после январских беспорядков

Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил новые подробности по январским беспорядкам, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость. Елдос Килымжанов

В настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых. Заместитель начальника Службы уголовного преследования ГП уточнил, что указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.

С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.