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445 человек осуждены в Казахстане после январских беспорядков

тюрьма, осуждены, январские события Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов озвучил новые подробности по январским беспорядкам, передает корреспондент Zakon.kz.
В целом по январским событиям в суд направлено 392 уголовных дела, по которым осуждено 445 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.Елдос Килымжанов

В настоящее время под стражей содержатся 514 подозреваемых. Заместитель начальника Службы уголовного преследования ГП уточнил, что указанные лица принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств.  

С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.

Основной объем работы проводится по массовым беспорядкам и актам терроризма. По делам признаны больше тысячи подозреваемых. С каждым проводится комплекс следственных действий, таких как допросы, очные ставки, проверка и уточнение показаний на месте и другое.Елдос Килымжанов

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Беспорядки-2022 Генеральная прокуратура Казахстан
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